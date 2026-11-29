1-3 Ekim 2027'de TOSFED İstanbul Park'ta düzenlenecek olan Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, henüz bilet satışları başlamadan 150 bini aşkın ön kayıt başvurusu aldı. 2027 Formula 1 takvimindeki 24 yarış arasında en fazla ön kayıt alan organizasyon olan İstanbul'un gördüğü uluslararası ilgiye dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2027 1-3 Ekim tarihlerinde TOSFED İstanbul Park'ta yapılacak olan Formula 1'e açık ara en fazla kayıt alan şehir İstanbul oldu" ifadelerini kullandı.