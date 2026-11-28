Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. etabı Katar Grand Prix'sine, Mercedes'in Britanyalı pilotu George Russell ilk sıradan başlayacak.
Katar'daki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında Russell, 1 dakika 21.695 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti.
Russell'ın 0.128 saniye gerisinde takım arkadaşı Kimi Antonelli ikinci, McLaren takımından Britanyalı Lando Norris, 0.480 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.
Katar Grand Prix'si 29 Kasım Pazar günü TSİ 19.00'da başlayacak.