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Anasayfa Motor Sporları MotoGP’de heyecan sürüyor

MotoGP’de heyecan sürüyor

MotoGP’de sezonun 20. yarışı Katar’da gerçekleştirilecek.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 06:50
MotoGP’de heyecan sürüyor

MotoGP'de sezonun 20. yarışı Katar'da gerçekleştirilecek. Lusail kentindeki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde düzenlenecek mücadelenin sıralama turları bugün TSİ 14.40'ta, 11 turluk sprint yarışı ise aynı gün TSİ 19.00'da başlayacak. Endonezya'da omzundan sakatlanan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapatmıştı.

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