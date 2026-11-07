Formula 1'de sıradaki durak Brezilya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 20. yarışı Sao Paulo Grand Prix'siyle devam edecek. Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak Brezilya Grand Prix'sinde bugün TSİ 21.00'de sıralama turları başlayacak. Yarış ise 8 Kasım Pazar günü TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek. Mercedes'in 20 yaşındaki İtalyan pilotu Kimi Antonelli, geçen hafta Meksika Grand Prix'sini 3. sırada tamamlayarak F1'de dünya şampiyonu oldu.
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