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Anasayfa Motor Sporları Kimi Antonelli'den Formula 1'de tarihe geçen şampiyonluk!

Kimi Antonelli'den Formula 1'de tarihe geçen şampiyonluk!

Meksika Grand Prix'sini 3. tamamlayan 20 yaşındaki İtalyan pilot Kimi Antonelli, Formula 1 tarihinin en genç şampiyonu oldu.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 11:18
Kimi Antonelli'den Formula 1'de tarihe geçen şampiyonluk!

Mercedes takımının İtalyan pilotu Kimi Antonelli, 2026 Formula 1 dünya şampiyonu oldu.

Sezonun 19. yarışı olan Meksika Grand Prix'sini 3. sırada bitiren 20 yaşındaki Antonelli, Formula 1 tarihinin en genç şampiyonu oldu.

Başkent Meksiko'daki 4 bin 304 metrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde düzenlenen yarış 71 tur üzerinden yapıldı.

Meksika Grand Prix'sini Red Bull takımından Hollandalı pilot Max Verstappen, yarışı 2 saat 20 dakika 28.772 saniyelik derecesiyle kazandı.

Ferrari'nin Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, liderin 0.799 saniye gerisinde ikinci sırada bitirdi.

Bu sezon 9 etap galibiyeti olan Antonelli, Verstappen'in 4.006 saniyelik süresiyle üçüncü oldu.

Yarışın 45'inci turunda Valtteri Bottas'ın sol ön lastiğinin patlaması sonucu spin atarak düzlüğün sonundaki bariyerlere sert bir şekilde çarptı.

Yarış dışı kalan Bottas'ın kazası sonrası kırmızı bayrak çıktı ve yarışa bir süre ara verildi.

"İNANILMAZ BİR SEZONDU"

Bu sezonun şampiyonu olduğu için mutlu olduğunu belirten Antonelli, takımı ve ailesi olmasaydı bu seviyeye gelemeyeceğini vurguladı.

İtalyan sürücü, "Diyecek söz bulamıyorum; az önce yaşananları idrak etmeye çalışıyorum. İnanılmaz bir sezondu; bu podyumu Max ve Lewis ile paylaşmak ise harika. Gelecekte daha fazla mücadele yaşamayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu hafta sonu kendimi biraz daha gergin hissettiğini aktaran genç sürücü, "Başardığım için çok mutluyum." dedi.

Şampiyonun sezonun tamamlanmasına 4 yarış kala belli olduğu Formula 1'de, sıradaki yarış Brezilya Grand Prix'sinde 8 Kasım'da düzenlenecek.

PİLOTLAR

1. Kimi Antonelli (İtalya): 380

2. Max Verstappen (Hollanda): 261

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 259

4. George Russell (Büyük Britanya): 250

5. Charles Leclerc (Monako): 245

TAKIMLAR

1. Mercedes: 630

2. Ferrari: 504

3. Red Bull: 380

4. McLaren: 371

5. Racing Bulls: 104

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