Ferrari pilotu Lewis Hamilton, “Kongo’yu, Sudan’ı, Suriye’yi ve Filistin’i özgürleştirmek için çaba gösterdiğimizden emin olmamız gerekiyor” dedi
Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Formula 1 ekiplerinden Ferrari'nin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Filistin'e özgürlük çağrısında bulundu. ABD Grand Prix'i öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan 41 yaşındaki pilot, "Kongo'yu, Sudan'ı, Suriye'yi ve Filistin'i özgürleştirmek için çaba gösterdiğimizden emin olmamız gerekiyor. Bir noktada ulaşacağımızı umduğum çok fazla barış var. Umarım birçok insan orada neler olduğu ve yüzyıllardır neler yaşandığı konusunda kendini biraz daha eğitmeye başlar. Umarım bu, bir tartışmayı başlatır. Afrika'nın da bir gün birleşeceğini gerçekten umuyorum" dedi.