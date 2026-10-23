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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Motor Sporları Lewis Hamilton'dan 'Filistin'e özgürlük' çağrısı

Lewis Hamilton'dan "Filistin'e özgürlük" çağrısı

Formula 1 ekiplerinden Ferrari'nin Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Kongo, Sudan, Suriye ve Filistin'in özgürlüğü için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 10:07
Lewis Hamilton'dan "Filistin'e özgürlük" çağrısı

ABD Grand Prix'si öncesinde Austin'de basın toplantısında konuşan 41 yaşındaki pilot, "Kongo'yu, Sudan'ı, Suriye'yi ve Filistin'i özgürleştirmek için çaba gösterdiğimizden emin olmamız gerekiyor. Bir noktada ulaşacağımızı umduğum çok fazla barış var" dedi.

Ruanda'ya gitmenin orada yaşananları görmezden gelmek anlamına gelmediğini anlatan Hamilton, "Umarım birçok insan orada neler olduğu ve yüzyıllardır neler yaşandığı konusunda kendini biraz daha eğitmeye başlar. Umarım bu, bir tartışmayı başlatır." ifadelerini kullandı.

Hamilton, F1'in Afrika'ya dönmesi için yıllardır mücadele ettiğini, bu amaçla F1 Üst Yöneticisi (CEO) Stefano Domenicali ve çeşitli Afrika ülkelerinin devlet başkanlarıyla defalarca görüştüğünü aktardı.

Afrika'nın zengin kültürüyle grand prix düzenlenmesini hak ettiğini dile getiren İngiliz pilot, kıtanın İngiltere'de okul müfredatına dahil edilmesi gerektiğini savunarak, "Oradaki sorunların çoğu hala sömürgeciliğin ve Batı'nın müdahalesinin sonucu." değerlendirmesini yaptı.

Hamilton, "Bugün en büyük markaların pek çok tasarımı Afrika'dan geliyor ve kıta çok zengin kaynaklara sahip. Afrika'nın birleşeceğini gerçekten umuyorum. Birleşirlerse çok güçlü olacakları için bunu istemeyenlerin olduğunu biliyorum ama bir noktada birleşeceklerine dair umudum sürüyor." diye konuştu.

Afrika Grand Prix'sinin 2030'lu yılların başlarından itibaren takvime girmesi bekleniyor.

Formula 1, Afrika kıtasındaki son yarışını 1993'te Güney Afrika'nın Kyalami Pisti'nde düzenlemişti.

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