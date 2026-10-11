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Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya Grand Prix'sini mekanik sorunlar nedeniyle tamamlayamadı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Endonezya Grand Prix'sini, Aprilia takımından İtalyan Marco Bezzecchi kazandı. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yaşadığı mekanik sorun nedeniyle yarışı tamamlayamadı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 11:50
Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya Grand Prix'sini mekanik sorunlar nedeniyle tamamlayamadı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Endonezya Grand Prix'sini, Aprilia takımından İtalyan Marco Bezzecchi kazandı.

Sezonun 17. yarışı, Endonezya'nın 4,3 kilometre uzunluğundaki Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirildi.

Marco Bezzecchi, 40 dakika 46.582 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon 5. galibiyetini elde etti.

SuperFile Trackhouse takımının İspanyol pilotu Raul Fernandez, liderin 4.260 saniye gerisinde ikinci, Aprilia takımından İspanyol Jorge Martin ise 6.890 saniye farkla üçüncü oldu.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu (Prima Pramac Yamaha), yaşadığı mekanik sorun nedeniyle yarışı tamamlayamadı.

Sezonun 18. etabı Avustralya Grand Prix'si, 25 Ekim'de koşulacak.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 355

2. Marc Marquez (İspanya): 353

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 309

4. Ai Ogura (Japonya): 259

5. Pedro Acosta (İspanya): 258

21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 18

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