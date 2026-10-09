Bakan Osman Aşkın Bak pisti test etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 5 yıl aradan sonra 2027 yılında yeniden İstanbul'da koşulacak Formula 1 yarışı öncesinde TOSFED İstanbul Park'ta sürüş yaparak pisti test etti. Bakan Osman Aşkın Bak, FIA 2026 Dünya Gençler Ralli Şampiyonu milli sporcu Ali Türkkan ve drift sporcusu Abbas Çimen ile de İstanbul Park'taki pistte sürüş heyecanı yaşadı.