CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Motor Sporları Sea To Sky'da orman etabını Manuel Lettenbichler kazandı

Sea To Sky'da orman etabını Manuel Lettenbichler kazandı

Dünyanın en iyi enduro motosiklet sporcularının yer aldığı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın ikinci gününde orman etabı koşuldu. Yaklaşık 42 kilometrelik zorlu parkur sonunda finiş çizgisine ilk ulaşan Alman sporcu Manuel Lettenbichler oldu.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 15:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sea To Sky'da orman etabını Manuel Lettenbichler kazandı

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi'nin katkılarıyla Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen etkinlik, 16. yılında 37 ülkeden 382 sporcuya ev sahipliği yaptı.

Dünyanın en iyi enduro motosikletçilerinin buluştuğu organizasyonda, Sümbül Seniri bölgesinden saat 09.00'da start alan sporcular kıyasıya bir mücadele sergiledi. Motosikletçiler, yaklaşık 42 kilometrelik zorlu parkur sonunda Kesmeboğazı'nda finiş çizgisine ulaştı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yarış boyunca trafik ve güvenlik önlemleri aldı.

ORMAN ETABINDA ZAFER LETTENBİCHLER'İN OLDU

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın ikinci gün orman etabını Red Bull'un Alman sporcusu Manuel Lettenbichler lider tamamladı. Güney Afrikalı motosikletçi Wade Young ikinciliği elde ederken, İngiliz Mitch Brightmore ise üçüncü sırada yer aldı.

YARIN DAĞ ETABI KOŞULACAK

Plaj, orman ve dağ olmak üzere üç ayrı etapta gerçekleştirilen Sea To Sky'da yarın dağ etabı saat 09.00'da start alacak. Çamyuva Plajı'ndan başlayacak yarışta, Kesmeboğazı'nı geçecek sporcular ormanlık arazi içinden ilerleyip zorlu kaya tırmanışının ardından, deniz seviyesinden başlayıp 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde finişe ulaşacak. Organizasyonun ödül töreni ise saat 12.30'da zirvede gerçekleştirilecek.

F.Bahçe'den orta saha bombası! 2 yıldızdan 1'i imza atacak
Özbek’ten Kerem transferi yorumu!
DİĞER
5 milyonluk büyük yarış! 'Kim Milyoner Olmak İster?' rekor ödül dağıtıyor
Başkan Erdoğan'dan baba ocağı Rize'de İsrail'e uyarı: Tekrarı olursa bedeli olur!
Özbek'ten Barış Alper ve Icardi açıklaması!
Trabzonspor'dan Onana açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şampiyonlar Ligi hesabı Barış Alper'i paylaştı! Şampiyonlar Ligi hesabı Barış Alper'i paylaştı! 15:32
Yılmaz: Bilet fiyatları 27 TL! Yılmaz: Bilet fiyatları 27 TL! 15:31
G.Saray'da anıt açılışı yapıldı! G.Saray'da anıt açılışı yapıldı! 15:28
İsmail Kartal'dan o teklife olumsuz yanıt! İsmail Kartal'dan o teklife olumsuz yanıt! 15:11
Antalyaspor'un yeni hocası Erol Bulut! Antalyaspor'un yeni hocası Erol Bulut! 15:07
Beşiktaş'ta G.Birliği maçı hazırlıkları Beşiktaş'ta G.Birliği maçı hazırlıkları 15:04
Daha Eski
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız basketbol maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız basketbol maçı hangi kanalda? 14:51
Alexander Sörloth'tan Gazze sözleri! Alexander Sörloth'tan Gazze sözleri! 14:45
Kayserispor'da Dalovic dönemi! Kayserispor'da Dalovic dönemi! 14:40
Belçika - Kuzey Makedonya maçı saat kaçta? Belçika - Kuzey Makedonya maçı saat kaçta? 14:40
Trabzonspor'dan Onana açıklaması! Trabzonspor'dan Onana açıklaması! 14:36
Kazakistan - Lihtenştayn maçı tüm detayları! Kazakistan - Lihtenştayn maçı tüm detayları! 14:28