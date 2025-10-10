Sea To Sky'da orman etabını Manuel Lettenbichler kazandı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, orman etabıyla devam etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi'nin katkılarıyla Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen etkinlik, 16. yılında 37 ülkeden 382 sporcuya ev sahipliği yaptı.

Dünyanın en iyi enduro motosikletçilerinin buluştuğu organizasyonda, Sümbül Seniri bölgesinden saat 09.00'da start alan sporcular kıyasıya bir mücadele sergiledi. Motosikletçiler, yaklaşık 42 kilometrelik zorlu parkur sonunda Kesmeboğazı'nda finiş çizgisine ulaştı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yarış boyunca trafik ve güvenlik önlemleri aldı.

ORMAN ETABINDA ZAFER LETTENBİCHLER'İN OLDU

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın ikinci gün orman etabını Red Bull'un Alman sporcusu Manuel Lettenbichler lider tamamladı. Güney Afrikalı motosikletçi Wade Young ikinciliği elde ederken, İngiliz Mitch Brightmore ise üçüncü sırada yer aldı.

YARIN DAĞ ETABI KOŞULACAK

Plaj, orman ve dağ olmak üzere üç ayrı etapta gerçekleştirilen Sea To Sky'da yarın dağ etabı saat 09.00'da start alacak. Çamyuva Plajı'ndan başlayacak yarışta, Kesmeboğazı'nı geçecek sporcular ormanlık arazi içinden ilerleyip zorlu kaya tırmanışının ardından, deniz seviyesinden başlayıp 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde finişe ulaşacak. Organizasyonun ödül töreni ise saat 12.30'da zirvede gerçekleştirilecek.