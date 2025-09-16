F1 pilotu Lewis Hamilton'dan anlamlı çağrı! Gazze'de yaşanan soykırıma tepki gösterdi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Birleşmiş Milletler bünyesindeki bir araştırma komisyonunun Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendirdiğini ve insanlar olarak bunun devam etmesine seyirci kalınamayacağını söyledi.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 19:28 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 19:42
Büyük Britanyalı sürücü, Gazze'deki durumun her geçen gün daha da kötüleştiğini belirterek "Son iki yılda nüfusun %10'undan fazlası öldürüldü veya yaralandı - on binlerce çocuk da dahil - ve bu sayı artmaya devam ediyor. Gazze Şehri'ne yapılan son saldırı, yüz binlerce insanı evlerinden etti. Bölgedeki hastaneler, hem açlık çekenlerle hem de bitmek bilmeyen bombardımanların kurbanlarıyla dolup taştı." ifadelerini kullandı.

Filistin halkına yardım etmek için harika işler yapan bazı kuruluşların olduğunu vurgulayan Hamilton, yardım çağrısında bulundu.

Bir şey yapmadan durulamayacağını aktaran Hamilton, "Eğer elinizde bir şey varsa, bana katılırsanız minnettar olurum. İhtiyacı olanlara yardım etmek için yorulmadan çalışan üç kuruluşa bağışta bulundum." dedi.

