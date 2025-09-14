CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Motor Sporları Otomobil sporcusu Ayhancan Güven Avusturya'daki ikinci yarışta 7. oldu

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven Avusturya'daki ikinci yarışta 7. oldu

Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) Avusturya'da düzenlenen yedinci ayağının ikinci ana yarışında 7. oldu.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 16:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Otomobil sporcusu Ayhancan Güven Avusturya'daki ikinci yarışta 7. oldu

Manthey EMA takımı pilotu Ayhancan, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde hafta sonunun ikinci ana yarışına 9. sırada başladığı yarışta, damalı bayrağı 7. sırada geçti.

Hafta sonunun ikinci ana yarışını Land Audi pilotu Ricardo Feller birinci, Emil Frey Racing ekibinden Ferrari pilotu Thierry Vermeulen ikinci, Mercedes-AMG Takımı Landgraf ekibinden Lucas Auer ise üçüncü sırada tamamladı.

Pilotlar genel klasmanında Lucas Auer 171 puanla birinci, TGI Team Lamborghini ekibinden Jordan Pepper 164 puanla ikinci, BMW Schubert Motor Sporları'ndan Rene Rast 160 puanla üçüncü sırada ve Porsche pilotu Ayhancan ise Lucas Auer'in 17 puan gerisinde 154 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Red Bull sporcusu Ayhancan, DTM'nin sezon finali olan ve 3-5 Ekim'de gerçekleştirilecek Hockenheimring Baden-Württemberg'de başarı kovalayacak.

REKLAM
G.Saray'da maç sonu flaş diyalog!
DİĞER
Beşiktaş'ta El Bilal Toure'nin satın alma opsiyonu ortaya çıktı! İtalyanlar bonservisini duyurdu...
CHP'de "kurultay" davası öncesi yumruklar konuştu! Esenyurt İlçe Kongresi karıştı: "Gürsel Tekin" kavgası
İşte Toure’nin satın alma opsiyonu!
F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
San Marino'da zafer M. Marquez'in! San Marino'da zafer M. Marquez'in! 17:14
Büşra Işıldar dünya ikincisi! Büşra Işıldar dünya ikincisi! 16:45
Ayhancan Güven 7. oldu Ayhancan Güven 7. oldu 16:30
UEFA’dan Arda Güler paylaşımı! UEFA’dan Arda Güler paylaşımı! 16:13
Kupada 2. eleme turu maçlarının hakemleri açıklandı! Kupada 2. eleme turu maçlarının hakemleri açıklandı! 16:10
İşte Toure’nin satın alma opsiyonu! İşte Toure’nin satın alma opsiyonu! 15:51
Daha Eski
Torino tek attı 3 aldı! Torino tek attı 3 aldı! 15:29
Beşiktaş'ta Jota Silva siftah yaptı! Beşiktaş'ta Jota Silva siftah yaptı! 14:40
F.Bahçe-Trabzonspor maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Trabzonspor maçı öncesi son notlar! 14:32
Arda Güler'e dünya basınından övgü! Arda Güler'e dünya basınından övgü! 14:23
Ve Deniz Dönmezer imzayı attı! Yeni takımı... Ve Deniz Dönmezer imzayı attı! Yeni takımı... 14:10
Mönchengladbach-Werder Bremen maçı ne zaman? Mönchengladbach-Werder Bremen maçı ne zaman? 13:35