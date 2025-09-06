CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 9. ayağının ilk yarışını birinci sırada bitirdi.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 15:53
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da birinci oldu

Toprak Razgatlıoğlu ile Bahattin Sofuoğlu, Fransa'da 4,411 kilometre uzunluğa sahip Magny-Cours Pisti'nde WSBK'nin 9. ayağında hafta sonunun 21 turluk ilk yarışında piste çıktı.

Redbull sporcusu Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla yarışa pole pozisyonunda başladı. Uzun turlar lider götürdüğü yarışta Toprak, damalı bayrağı birinci sırada geçerek podyumun zirvesine çıktı. Böylece milli sporcu üst üste 10. galibiyetini kazandı.

Fransa'da ilk yarışı Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega ikinci sırada, Kawasaki Racing takımından İngiliz motosikletçi Alex Lowes ise üçüncü sırada tamamladı.

Toprak ile birlikte Türkiye'yi WSBK'de temsil eden Redbull sporcusu Bahattin Sofuoğlu ise Fransa'da ilk yarışı Yamaha Motoxracing takımıyla 10. bitirdi.

Pilotlar genel klasmanında milli motosikletçi Toprak, puanını 432'ye çıkartarak şampiyonlukta en yakın rakibi Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega'ya 31 puan fark attı. Bulega 401 puanla ikinci sırada yer alıyor. Genel klasmanda Barni Spark Racing takımından İtalyan motosikletçi Danilo Petrucci ise 246 puanla üçüncü, milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise 23 puanla 20. sırada bulunuyor.

Milli motosikletçiler, Fransa'da WSBK'nin 9. ayağında yarın önce TSİ 12.00'de superpole yarışında, sonrasında ise TSİ 16.30'da hafta sonunun ikinci ana yarışında gaza basacak.

Reklam
