CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Motor Sporları Hollanda'da zafer Oscar Piastri'nin!

Hollanda'da zafer Oscar Piastri'nin!

Formula 1 heyecanı sürüyor. Sezonun 15. yarışı olan Hollanda Grand Prix'sini pole pozisyonunda başlayan McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 20:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hollanda'da zafer Oscar Piastri'nin!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı Hollanda Grand Prix'sini McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Hollanda'nın Zandvoort kentindeki 4,2 kilometrelik pistte düzenlenen yarış, 72 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Yarışı, 1 saat 38 dakika 29.849 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Piastri, sezonun yedinci galibiyetini elde etti.

Red Bull pilotu Max Verstappen, Piastri'nin 1.271 saniye gerisinde ikinci, kariyerinde ilk kez podyuma çıkan Racing Bulls Honda takımının Cezayir asıllı Fransız pilotu Isack Hadjar ise 3.233 saniye arkasında üçüncü oldu.

Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton, kazaların ardından yarış dışı kalırken Lando Norris ise aracındaki sorun nedeniyle yarışa veda etti.

Sezonun 16. yarışı, İtalya Grand Prix'si 7 Eylül Pazar günü koşulacak.

Sezonda bu yarışla birlikte şu ana kadar McLaren'den Oscar Piastri'nin 7, Lando Norris'in 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 2, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor.

Hollanda Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1. Oscar Piastri (Avustralya): 309

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 275

3. Max Verstappen (Hollanda): 205

4. George Russell (Büyük Britanya): 184

5. Charles Leclerc (Monako): 151

- Takımlar

1. McLaren: 584

2. Ferrari: 260

3. Mercedes: 248

4. Red Bull Racing: 214

5. Williams: 80

Sergen Yalçın: Eksik bölgeler var!
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!
DİĞER
Fenerbahçe’de İsmail Kartal gelişmesi! Yeni detay ortaya çıktı...
ŞİÖ'nün şeref konuğu Başkan Erdoğan! Şi Çinping kapıda karşıladı... Lukaşenko ve Modi ile selamlaştı
Başakşehir'de gol sesi çıkmadı!
Cuesta ardından F.Bahçeli isme yöneldiler! İşte o teklif
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Szoboszlai Liverpool'a hayat verdi! Szoboszlai Liverpool'a hayat verdi! 20:46
Hollanda'da zafer Oscar Piastri'nin! Hollanda'da zafer Oscar Piastri'nin! 19:59
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 19:45
Filenin Efeleri'nden iyi prova Filenin Efeleri'nden iyi prova 19:10
Man. City 89'da yıkıldı! Man. City 89'da yıkıldı! 19:05
Başkentte kazanan Çorum FK! Başkentte kazanan Çorum FK! 18:51
Daha Eski
Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı! Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı! 18:22
Göle: Bazen mecburiyetler yaşanabiliyor Göle: Bazen mecburiyetler yaşanabiliyor 18:22
Gençlerbirliği - F.Bahçe | CANLI Gençlerbirliği - F.Bahçe | CANLI 18:16
Başakşehir - Eyüpspor | CANLI Başakşehir - Eyüpspor | CANLI 18:11
Yeni transferler 11'de! İşte F.Bahçe'nin kadrosu Yeni transferler 11'de! İşte F.Bahçe'nin kadrosu 17:59
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 17:52