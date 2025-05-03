CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Motor Sporları Formula 1 Miami Grand Prix'si sprint yarışını Lando Norris kazandı!

Formula 1 Miami Grand Prix'si sprint yarışını Lando Norris kazandı!

Formula 1 Dünya Şampiyonası Miami Grand Prix'sindeki sprint yarışını, McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 21:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Formula 1 Miami Grand Prix'si sprint yarışını Lando Norris kazandı!

Sezonun 6. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Miami'daki 5,4 kilometrelik Miami Uluslararası Otodromu'nda 18 tur üzerinden yapıldı.

Norris, 36 dakika 37.647 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 8 puanı hanesine yazdırdı.

Avustralyalı Oscar Piastri, takım arkadaşının 0.672 saniye gerisinde ikinci, Ferrari'den Büyük Britanyalı Lewis Hamilton da Norris'in 1.073 saniye arkasında üçüncü oldu.

Red Bull'un son şampiyon pilotu Hollandalı Max Verstappen ise sprint yarışını 17. sırada tamamladı.

Mourinho dünya yıldızını istedi! Tadic ve Dzeko gidiyor...
Osimhen şov yaptı G.Saray farklı kazandı!
DİĞER
Can Borcu'nda aşkın yolundan dönmüyorlar
CANLI TAKİP | Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti | İşte cenaze programı | Başkan Erdoğan'dan ve MİT'ten mesaj...
Osimhen'in golü ofsayta takıldı!
Gol düellosunu RAMS Başakşehir'in!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Türkiye Kupası'nı kazandı! Beşiktaş Türkiye Kupası'nı kazandı! 20:34
PSG'nin ligde kayıpları sürüyor! PSG'nin ligde kayıpları sürüyor! 20:30
Osimhen'in golü ofsayta takıldı! Osimhen'in golü ofsayta takıldı! 20:20
F.Bahçe derbi mesaisini tamamladı F.Bahçe derbi mesaisini tamamladı 19:35
G.Saray'da yıldız isim oyuna devam edemedi! G.Saray'da yıldız isim oyuna devam edemedi! 19:28
Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı! Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı! 19:25
Daha Eski
B. Münih şampiyonluğu erteledi! B. Münih şampiyonluğu erteledi! 18:54
Fırtına'nın Kasımpaşa mesaisi sürüyor! Fırtına'nın Kasımpaşa mesaisi sürüyor! 18:41
Buruk'tan hakem açıklaması! Buruk'tan hakem açıklaması! 18:33
G.Saray tribünleri Filistin’i yine unutmadı! G.Saray tribünleri Filistin’i yine unutmadı! 18:26
Atakaş Hatayspor - RAMS Başakşehir | CANLI Atakaş Hatayspor - RAMS Başakşehir | CANLI 18:11
G.Saray-Net Global Sivasspor | CANLI G.Saray-Net Global Sivasspor | CANLI 18:05