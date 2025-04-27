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Haberler Motor Sporları MotoGP İspanya Grand Prix'sinde şampiyon Alex Marquez!

MotoGP İspanya Grand Prix'sinde şampiyon Alex Marquez!

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 5. etabı İspanya Grand Prix'sinde BK8 Gresini takımının İspanyol pilotu Alex Marquez, birinci oldu.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 16:46 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 16:47
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MotoGP İspanya Grand Prix'sinde şampiyon Alex Marquez!

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 5. ayağı, 4,4 kilometrelik Jerez Pisti'nde 25 tur üzerinden yapıldı.

Yarışı 40 dakika 56.374 saniyelik süresiyle kazanan Alex Marquez, MotoGP'de kariyerinin ilk zaferini elde etti.

Monster Energy Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo, Marquez'in 1.561 saniye gerisinde ikinci, Ducati Lenovo ekibinden İtalyan Francesco Bagnaia ise liderin 2.217 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Öte yandan Alex ve Marc Marquez ikilisi, MotoGP tarihinde yarış kazanan ilk kardeşler oldu.

Sezonun 6. yarışı Fransa Grand Prix'si, 11 Mayıs'ta düzenlenecek.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:

1. Alex Marquez (İspanya): 140 puan

2. Marc Marquez (İspanya): 139

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 120

4. Franco Morbidelli (İtalya): 84

5. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 63

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