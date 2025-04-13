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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Motor Sporları Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sini Oscar Piastri kazandı

Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sini Oscar Piastri kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. ayağı Bahreyn Grand Prix'sini McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 20:38
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Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sini Oscar Piastri kazandı

5.412 kilometre uzunluğundaki Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılan yarış, 57 tur üzerinden düzenlendi.

Damalı bayrağı ilk sırada Piastri geçti. Büyük Britanyalı George Russell (Mercedes), liderin 15.499 saniye gerisinden gelerek ikinci oldu. Üçüncü sırada yer alan McLaren pilotu Lando Norris ise liderin 16.273 saniye gerisinde finiş çizgisine geldi.

F1'de Piastri, Çin Grand Prix'sinden sonra ikinci yarışını kazanırken, takım arkadaşı Norris ile Red Bull'un son şampiyon pilotu Max Verstappen'in ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Sezonun 5. yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'si, 18-20 Nisan'da koşulacak.

Bahreyn Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR:

1- Lando Norris (Büyük Britanya): 77

2- Oscar Piastri (Avustralya): 74

3- Max Verstappen (Hollanda): 69

4- George Russell (Büyük Britanya): 63

5- Charles Leclerc (Monako): 32

Takımlar:

1- McLaren: 111

2- Mercedes: 75

3- Red Bull: 61

4- Ferrari: 35

5- Williams: 19

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