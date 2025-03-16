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Haberler Motor Sporları MotoGP Arjantin yarışında zafer Marquez'in!

MotoGP Arjantin yarışında zafer Marquez'in!

2025 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ikinci yarışı Arjantin Grand Prix'sini Ducati takımından İspanyol Marc Marquez kazandı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 22:53
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MotoGP Arjantin yarışında zafer Marquez'in!

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun ikinci ayağı, 4,8 kilometrelik Termas de Río Hondo Pisti'nde 25 tur üzerinden yapıldı.

Gresini Racing takımından İspanyol Alex Marquez, liderin 1.362 saniye ardında ikinci olurken, Team VR46 ekibinden İtalyan Franco Morbidelli de yarışı üçüncü bitirdi.

Sezonun üçüncü yarışı ABD Grand Prix'si, 30 Mart'ta koşulacak.

Pilotlar klasmanı

1. Marc Marquez (İspanya): 74 puan

2. Alex Marquez (İspanya): 58

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 43

4. Franco Morbidelli (İtalya): 37

5. Ai Ogura (Japonya): 25

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