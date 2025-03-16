MotoGP Arjantin yarışında zafer Marquez'in!

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun ikinci ayağı, 4,8 kilometrelik Termas de Río Hondo Pisti'nde 25 tur üzerinden yapıldı.

Gresini Racing takımından İspanyol Alex Marquez, liderin 1.362 saniye ardında ikinci olurken, Team VR46 ekibinden İtalyan Franco Morbidelli de yarışı üçüncü bitirdi.

Sezonun üçüncü yarışı ABD Grand Prix'si, 30 Mart'ta koşulacak.

Pilotlar klasmanı

1. Marc Marquez (İspanya): 74 puan

2. Alex Marquez (İspanya): 58

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 43

4. Franco Morbidelli (İtalya): 37

5. Ai Ogura (Japonya): 25