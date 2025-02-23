  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Motor Sporları Toprak Razgatlıoğlu Superbike'ta talihsizlik yaşadı!

Toprak Razgatlıoğlu Superbike'ta talihsizlik yaşadı!

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avustralya'daki ilk ayağının ikinci yarışını, motosikletinin arızalanması nedeniyle bitiremedi.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 10:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Toprak Razgatlıoğlu Superbike'ta talihsizlik yaşadı!

Phillip Adası ile aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.

Superpole yarışında 12. sırayı alan Rokit BMW takımı pilotu Toprak, 10. cepten kalktığı ve 5'inciliğe kadar yükseldiği mücadeleye, "pit stop"un ardından motosikletinde yaşanan sorun yüzünden bitime 10 tur kala veda etti.

Yamaha Motoxracing takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu ise superpole yarışında 17'inci, ikinci yarışta 16. sırayı aldı.

Aruba Ducati takımı sürücüleri Nicolo Bulega birinci, Alvaro Bautista ikinci, Pata Go Eleven'dan Andrea Iannone üçüncü oldu.

Avustralya ayağındaki 3 mücadeleyi de kazanan Bulega, 62 puanla pilotlar klasmanının zirvesine yerleşti. Son şampiyon Toprak ise 20 puanla 8. sırada yer aldı.

CAN 16. OLDU

Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan Can Öncü (Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı) de piste çıktı.

Can, ilk turda liderliğe yükseldiği yarışın 10. turunda düşmesi sonucu geriledi ve 16'ncılığı elde etti.

Superbike ve Supersport şampiyonalarının 2. ayağı, 29-30 Mart tarihlerinde Portekiz'de yapılacak.

G.Saray'ın F.Bahçe derbisi hesabı! Averaj...
Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek kararı!
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de böyle prim görülmedi! Yönetim derbi için gözünü kararttı...
CANLI | AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi: "Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak..."
F.Bahçe'de endişe veren transfer gelişmesi!
Mourinho'dan 100 sayfalık derbi planı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ezeli rekabette 402. randevu Ezeli rekabette 402. randevu 09:45
Bellona Kayserispor-Göztepe maçı ne zaman? Bellona Kayserispor-Göztepe maçı ne zaman? 09:39
G.Saray'ın F.Bahçe derbisi hesabı! Averaj... G.Saray'ın F.Bahçe derbisi hesabı! Averaj... 09:37
F.Bahçe'de endişe veren transfer gelişmesi! F.Bahçe'de endişe veren transfer gelişmesi! 09:11
Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek kararı! Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek kararı! 09:07
Barça liderlik koltuğuna oturdu! Barça liderlik koltuğuna oturdu! 01:03
Daha Eski
Inter sahasında hata yapmadı! Inter sahasında hata yapmadı! 01:03
Barça liderlik koltuğuna oturdu! Barça liderlik koltuğuna oturdu! 01:02
Inter sahasında hata yapmadı! Inter sahasında hata yapmadı! 00:48
G.Saray'da Yunus Akgün sevinci! G.Saray'da Yunus Akgün sevinci! 00:00
F.Bahçe'nin kurası gündem oldu! F.Bahçe'nin kurası gündem oldu! 00:00
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! 10 milyon Euro'ya gidiyor F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! 10 milyon Euro'ya gidiyor 00:00