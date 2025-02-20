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Haberler Motor Sporları Milli motosikletçiler hafta sonu Avustralya'da sezonunun ilk yarışında piste çıkacak

Milli motosikletçiler hafta sonu Avustralya'da sezonunun ilk yarışında piste çıkacak

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ile Bahattin Sofuoğlu'nun rakip takımlarda yarışacağı 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda yeni sezon 21 Şubat'ta Avustralya'da başlayacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 08:59
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Milli motosikletçiler hafta sonu Avustralya'da sezonunun ilk yarışında piste çıkacak

Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) ve Dünya Supersport Şampiyonası'nın hafta sonu yapılacak 2025 sezonu ilk yarışlarının startı, 21 Şubat Cuma günü serbest antrenmanlarla Phillip Island Pisti'nde verilecek.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) son şampiyonu olarak "1 numara"yı motosikletinde taşımaya hak kazanan ve yarışlara Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde hazırlanan Toprak Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla serbest antrenmanlara katılacak.

Yarışseverlerin "El Turco" lakabıyla andığı 2021 ve 2024 Dünya superbike şampiyonu Toprak, 22 Şubat Cumartesi günü ise TSİ 08.00'de bu sezonun ilk yarışında gaza basacak. Toprak, 23 Şubat Pazar günü ise TSİ 05.00'te superpole yarışına, TSİ 08.00'de de hafta sonunun ikinci yarışında kürsüye çıkmak için mücadele edecek.

BAHATTİN SOFUOĞLU DA BU SEZON İLK KEZ WSBK'DE TOPRAK'A RAKİP OLACAK

Türkiye'yi bu sezon Dünya Superbike Şampiyonası'nda ilk kez temsil edecek milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu da Yamaha Motoxracing takımıyla Toprak Razgatlıoğlu'na rakip olacak.

Yarışseverlerinin WSBK'de ilk kez iki Türk sporcunun farklı takımlarda yarışmasını izleyeceği bu sezona Bahattin Sofuoğlu da Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde hazırlandı.

CAN ÖNCÜ DE DÜNYA SUPERSPORT ŞAMPİYONASI'NDA SEZONU AÇACAK

Dünya Supersport Şampiyonası'nda da sezonun ilk mücadelesi Avustralya'da yapılacak. Bu sınıfta ay-yıldızlı bayrağı Can Öncü temsil edecek.

Can Öncü, yeni takımı Yamaha ile 21 Şubat Cuma günü serbest antrenmanlara, 22 Şubat Cumartesi günü ise TSİ 06.30'da sezonun ilk yarışında gaza basacak. Milli motosikletçi Can, supersportta 23 Şubat Pazar günü de TSİ 06.30'da hafta sonunun ikinci yarışında podyuma çıkabilmek için ter dökecek.

"MİLLİ SPORCULARIMIZDAN BEKLENTİLERİMİZ FAZLA"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa da yaptığı açıklamda, 2025 sezonunun bütün sporcular için hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Dünya Superbike Şampiyonası başta olmak üzere bu sene milli sporcularımızdan beklentilerimiz fazla. Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Deniz Öncü'den dünya şampiyonlukları bekliyoruz. Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike Şampiyonası'nda, Can Öncü Dünya Supersport Şampiyonası'nda ve Deniz Öncü de Dünya Moto2 Şampiyonası'nda favori isimler. Hepsinin şampiyonluk şansı çok yüksek. TMF Milli Takımlar Kaptanımız Kenan Sofuoğlu'nun planlaması ile de üç dünya şampiyonluğunu ülkemize kazandıracağımıza inanıyorum."

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