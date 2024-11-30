F1 Katar Grand Prix'sinin sprint yarışında Oscar Piastri birinci oldu

Sezonun 23. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Katar'daki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde 19 tur üzerinden yapıldı.
Piastri, 27 dakika 03.010 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 8 puanı hanesine yazdırdı.
Büyük Britanyalı Lando Norris, takım arkadaşının 0.136 saniye gerisinde ikinci, Mercedes'ten Büyük Britanyalı George Russell da Piastri'nin 0.410 saniye arkasında üçüncü oldu.
Las Vegas'ta şampiyonluğunu ilan eden Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise sprint yarışını 8. sırada tamamladı.