  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Motor Sporları Formula 1'de heyecan Las Vegas'ta devam edecek

Formula 1'de heyecan Las Vegas'ta devam edecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 22. yarışı Las Vegas Grand Prix'siyle devam edecek. İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 12:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Formula 1'de heyecan Las Vegas'ta devam edecek

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentindeki 6,2 kilometrelik pistte 50 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 9.00, yarış ise 24 Kasım Pazar günü TSİ 9.00'da başlayacak.

F1'de bu sezon düzenlenen 8 yarışta Max Verstappen, ilk sırada yer aldı. Lando Norris ve Charles Leclerc 3'er, Lewis Hamilton, Oscar Piastri ve Carlos Sainz 2'şer, George Russell ise 1 kez podyumun zirvesine çıktı.

Verstappen'in, Las Vegas Grand Prix'sinde alınacak puanların ardından sezonun son 2 yarışı öncesinde şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunuyor.

Las Vegas Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 393

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 331

3. Charles Leclerc (Monako): 307

4. Oscar Piastri (Avustralya): 262

5. Carlos Sainz (İspanya): 244

TAKIMLAR

1. McLaren: 593

2. Ferrari: 557

3. Red Bull: 544

4. Mercedes: 382

5. Aston Martin: 86

REKLAM - Paraf
Garcia'dan Osimhen açıklaması!
DİĞER
GALATASARAY HABERİ: Muslera sonrası Taffarel'e talimat: Onu bize getir
“Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi” Turkuvaz Medya'da! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katılıyor
F.Bahçe'ye Mitrovic'ten kötü haber!
Hakim Ziyech'e sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Las Vegas'ta F1 heyecanı! Las Vegas'ta F1 heyecanı! 12:14
Al Khaleej - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman? Al Khaleej - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman? 11:50
G.Saray'da rehavete yer yok! İşte Buruk'un Bodrum maçı 11'i G.Saray'da rehavete yer yok! İşte Buruk'un Bodrum maçı 11'i 11:50
Meler davasında gerekçeli karar açıklandı Meler davasında gerekçeli karar açıklandı 11:40
Zaha hayatının şokunu yaşıyor! Zaha hayatının şokunu yaşıyor! 11:19
Galatasaray tarih yazmak üzere! Galatasaray tarih yazmak üzere! 11:14
Daha Eski
Parma - Atalanta maçı ne zaman? Parma - Atalanta maçı ne zaman? 11:10
Milan - Juventus maçı ne zaman? Milan - Juventus maçı ne zaman? 11:08
Yusuf Dikeç: 2028 Olimpiyatları'nda altın madalya alacağız Yusuf Dikeç: 2028 Olimpiyatları'nda altın madalya alacağız 11:05
Hellas Verona - Inter maçı ne zaman? Hellas Verona - Inter maçı ne zaman? 11:04
Celta Vigo - Barcelona maçı ne zaman? Celta Vigo - Barcelona maçı ne zaman? 11:00
Bodrum FK ile G.Saray ilk kez rakip Bodrum FK ile G.Saray ilk kez rakip 10:59