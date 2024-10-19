  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Motor Sporları

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'tan Toprak Razgatlıoğlu'na tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'da gerçekleştirilen 12. ve son ayağında şampiyonluğa ulaşan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu için sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 18:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'tan Toprak Razgatlıoğlu'na tebrik mesajı

Bakan Bak mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, 2021 yılında 'İlk Türk Superbike Dünya Şampiyonu' olarak tarihe geçen başarısının ardından, 2024'te bir kez daha bu seride şampiyon olarak bizleri gururlandırdı. 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'da gerçekleştirilen 12. ve son ayağında şampiyonluğa ulaşan Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik ediyorum. Dünya genelinde yarışseverler tarafından 'El Turco' lakabıyla anılan Toprak Razgatlıoğlu'nun başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, milli motosikletçimizin başarılarının devamını diliyorum."

Galatasaray'da sakatlık! Oyuna devam edemedi
Antalyaspor - G.Saray | CANLI
DİĞER
SON DAKİKA: Bizim Çocuklar için çıldırdılar! Kerem ve Orkun için gözden çıkardıkları inanılmaz para belli oldu
Başkan Erdoğan, İstanbul’da Muhtarlar Buluşması programında önemli açıklamalarda bulundu
Okan Buruk'tan Osimhen ve Ziyech açıklaması!
Şenol Güneş'ten galibiyet yorumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ferdi oynadı Brighton galibiyeti hatırladı! Ferdi oynadı Brighton galibiyeti hatırladı! 19:19
Antalyaspor - G.Saray | CANLI Antalyaspor - G.Saray | CANLI 18:57
Bakan Bak'tan Razgatlıoğlu'na tebrik mesajı Bakan Bak'tan Razgatlıoğlu'na tebrik mesajı 18:46
Çağdaş Atan: Canımızı acıtan bir gol yedik Çağdaş Atan: Canımızı acıtan bir gol yedik 18:44
Okan Buruk'tan Osimhen ve Ziyech açıklaması! Okan Buruk'tan Osimhen ve Ziyech açıklaması! 18:34
Şenol Güneş'ten galibiyet yorumu! Şenol Güneş'ten galibiyet yorumu! 18:34
Daha Eski
Eyüpspor - Göztepe | CANLI Eyüpspor - Göztepe | CANLI 18:23
Gençlerbirliği ile Amedspor yenişemedi! Gençlerbirliği ile Amedspor yenişemedi! 18:15
Antalyaspor - G.Saray | 11'ler açıklandı Antalyaspor - G.Saray | 11'ler açıklandı 18:00
Fırtına Visca ile hayat buldu! Fırtına Visca ile hayat buldu! 17:57
F.Bahçe'ye sakatlık şoku! En az 3-4 hafta... F.Bahçe'ye sakatlık şoku! En az 3-4 hafta... 17:36
Athletic Bilbao 3 puanı 4 golle aldı! Athletic Bilbao 3 puanı 4 golle aldı! 17:17