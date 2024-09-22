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Formula 1'de Singapur Grand Prix'sini kazanan Lando Norris!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışı Singapur Grand Prix'sini McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı. İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 17:25
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Formula 1'de Singapur Grand Prix'sini kazanan Lando Norris!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışı Singapur Grand Prix'sini McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.

Singapur'daki 4,94 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'ndeki yarış, 62 tur üzerinden düzenlendi.

Yarışa ilk sırada tamamlayan McLaren pilotu Büyük Britanyalı Lando Norris'in ardından Hollandalı Max Verstappen (Red Bull) liderin 20.945 saniye gerisinde ikinci, McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise 41.823 saniye farkla üçüncü oldu.

F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer alırken Lando Norris 3 kez, Lewis Hamilton, Charles Leclerc ve Oscar Piastri ikişer, George Russell ve Carlos Sainz birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Sezonun 19. yarışı ABD Grand Prix'si, 20 Ekim'de koşulacak.

Singapur Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 331

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 279

3. Charles Leclerc (Monako): 245

4. Oscar Piastri (Avustralya): 237

5. Carlos Sainz (İspanya): 190

Takımlar

1. McLaren: 516

2. Red Bull: 475

3. Ferrari: 441

4. Mercedes: 329

5. Aston Martin: 86

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