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Formula 1 Macaristan Grand Prix'i ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor... Sezonun 13. yarışı Macaristan'ta devam edecek. Yarışseverler de bu etabın ayrıntılarını araştırıyor. İşte Formula 1 Macaristan Grand Prix'i hakkında önemli bilgiler...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 13:12
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Formula 1 Macaristan Grand Prix'i ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Formula 1'de heyecan Macaristan'da devam edecek... F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer alırken, Carlos Sainz, Lando Norris, Charles Leclerc, George Russell ve Lewis Hamilton birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Peki Formula 1 Macaristan Grand Prix'i ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek etapta sıralama turları, 20 Temmuz Cumartesi günü TSİ 17.00'de yapıldı. Yarış ise 21 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da. Yarışlar, F1 TV ve beIN SPORTS 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 255 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 171

3. Charles Leclerc (Monako): 150

4. Carlos Sainz (İspanya): 146

5. Oscar Piastri (Avustralya): 124

Takımlar

1. Red Bull: 373

2. Ferrari: 302

3. McLaren: 295

4. Mercedes: 221

5. Aston Martin: 68

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