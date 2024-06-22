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F1 İspanya Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Lando Norris'in oldu!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı İspanya Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, McLaren takımından Lando Norris elde etti. İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 19:40
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F1 İspanya Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Lando Norris'in oldu!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı İspanya Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, McLaren takımından Lando Norris elde etti.

Sıralama turlarında 1 dakika 11.383 saniyelik süresiyle ilk sırayı alan Norris, Barcelona'da yapılacak yarışa ilk sıradan başlama hakkı kazandı.

Norris bu sonuçla, kariyerindeki ikinci "pole" pozisyonunu elde etti.

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, 0.02 saniye farkla ikinci, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 0.318 saniye geride üçüncü oldu.

Şampiyonada sezonun 10. yarışı, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

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