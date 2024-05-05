Haberler Motor Sporları F1 Miami Grand Prix'sinde zafer Lando Norris'in!

F1 Miami Grand Prix'sinde zafer Lando Norris'in!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 6. yarışında Miami Grand Prix’sini Mclaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 01:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F1 Miami Grand Prix'sinde zafer Lando Norris'in!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 6. etabı Miami Grand Prix'sini Mclaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.

Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte düzenlenen yarış, 57 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa 5. cepten başlayan Norris, 1 saat 30 dakika 49.876 saniyelik derecesiyle kariyerinin ilk grand prix zaferini elde etti.

Son üç yılın şampiyonu Red Bull pilotu Max Verstappen, liderin 7.612 saniye gerisinde ikinci, Ferrari pilotu Charles Leclerc ise 9.920 saniye farkla üçüncü oldu.

Sezonun 7. yarışı İtalya Grand Prix'si, 19 Mayıs'ta koşulacak.

Miami Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 136 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 101

3. Charles Leclerc (Monako): 98

4. Carlos Sainz (İspanya): 85

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 83

TAKIMLAR

1. Red Bull: 237

2. Ferrari: 189

3. McLaren: 124

4. Mercedes: 64

5. Aston Martin: 42

Türk Telekom
Okan Buruk müjdeyi verdi! "Gelecek sene bizimle olacak"
DİĞER
Bahar’ın yıldızı Demet Evgar karavan pozu ile yine mest etti! Arada minik kızı Mavi'yi de paylaşan oyuncuya beğeni yağdı!
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Masada öğretmen atamaları, terörle mücadele ve ekonomi var!
Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı
G.Saray'dan sağ bek harekatı! Aurier'in yerine gelecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F1 Miami GP'nin sprint yarışını Verstappen kazandı!
Bakandan açıklama geldi! Türkiye ve F1...
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 6 MAYIS rakamları
HIDIRELLEZ DİLEK DUASI 2024
💥Süper Loto çekildi! (5 Mayıs)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Miami'de zafer Norris'in! Miami'de zafer Norris'in! 01:45
Erce Kardeşler: 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz Erce Kardeşler: 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz 01:25
Roma ile Juventus yenişemedi! Roma ile Juventus yenişemedi! 00:12
Play-off'larda son yarı final bileti Cavaliers'ın Play-off'larda son yarı final bileti Cavaliers'ın 23:17
Okan Buruk müjdeyi verdi! "Gelecek sene bizimle olacak" Okan Buruk müjdeyi verdi! "Gelecek sene bizimle olacak" 22:48
İptal edilen golde karar doğru mu? Toroğlu yorumladı İptal edilen golde karar doğru mu? Toroğlu yorumladı 22:32
Daha Eski
Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı Icardi'nin pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı 22:15
Uygun'dan hakeme tepki! "Güreşlere katılırdık" Uygun'dan hakeme tepki! "Güreşlere katılırdık" 21:48
Milan ile Genoa'nın gol düellosunda kazanan yok! Milan ile Genoa'nın gol düellosunda kazanan yok! 21:43
Buruk'tan şampiyonluk ve F.Bahçe sözleri! Buruk'tan şampiyonluk ve F.Bahçe sözleri! 21:33
Victor Nelsson: Kalitemizi gösterdik Victor Nelsson: Kalitemizi gösterdik 21:27
Mertens açıkladı! G.Saray'da kalacak mı? Mertens açıkladı! G.Saray'da kalacak mı? 21:18