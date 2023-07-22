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F1 Macaristan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın!

Formula 1 heyecanı devam ediyor. Sezonun 12. yarışı olan Macaristan Grand Prix'sinde Mercedes takımının pilotu Lewis Hamilton pole pozisyonunu elde etti.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 18:25
F1 Macaristan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağı Macaristan Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Hamilton, başkent Budapeşte'de bulunan 4,38 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında, 1 dakika 16.609 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Kariyerinin 104. pole pozisyonunu kazanan Hamilton, 2021 Suudi Arabistan Grand Prix'sinden bu yana ilk kez bu başarıyı elde etti.

Büyük Britanyalı sürücünün 0.003 saniye arkasındaki Max Verstappen (Red Bull) 2'nciliği, pisti liderden 0.085 saniye yavaş turlayan Lando Norris (McLaren) de 3'üncülüğü elde etti.

70 turluk yarış, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

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