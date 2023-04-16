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Bahattin Sofuoğlu'dan Zayn Sofuoğlu sözleri! "Onun yaşında..."

Supersport Avrupa Şampiyonu olan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu açıklamalarda bulundu. Sofuoğlu, Kenan Sofuoğlu'nun oğlu olan Zayn Sofuoğlu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 16:22 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 16:22
Bahattin Sofuoğlu'dan Zayn Sofuoğlu sözleri! "Onun yaşında..."

Supersport Avrupa Şampiyonu olan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Takvim'e konuştu. Sofuoğlu, Kenan Sofuoğlu'nun oğlu olan Zayn Sofuoğlu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

SPORA NASIL BAŞLADI?

Bu spora 4 yaşında babasının hediye olarak aldığı motosikletle başladığını belirten Bahattin Sofuoğlu, Kenan Sofuoğlu'nun kendisi için rol model olduğunu söyledi.

ZAYN SOFUOĞLU'NUN GELECEĞİ

Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn ile ilgili de konuşan Bahattin," 2 yaşında motor kullanmaya başladı Zayn. Kenan abim (Sofuoğlu) bütün çocuklarıyla olduğu gibi onunla da çok fazla ilgileniyor. Ben görmedim onun yaşında bu kadar tanınan birini daha önce. Motosiklet sporunda ben varım, Toprak Razgatlıoğlu, Can ve Deniz Öncü var ama Formula 1'de bir pilotumuz yok. Şu an Go-Kart'a yöneldi Zayn. Umarım ileride Formula 1 pilotu olarak görürüz." ifadelerini kullandı.

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