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Formula 1 ne zaman başlayacak? Sezonun ilk yarışı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Formula 1'de 2023 sezonu başlıyor. Dünya'nın en büyük motor sporlarından olan Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si ile start alacak. Yarışlar nerede, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 11:59 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 12:06
Formula 1 ne zaman başlayacak? Sezonun ilk yarışı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonu olarak görülen Formula 1'de heyecan bu hafta sonu başlayacak. Bu sezon 23 yarış düzenlenecek. Ayrıca sprint yarışları da 6'ya yükseltildi. Sezonun ilk yarışı Bahreyn'de yapılacak. Bahreyn Grand Prix'si, 5 bin 412 metrelik uzunluğundaki Bahreyn Uluslararası Pisti'nde 57 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Yarışta sıralama turları 4 Mart TSİ 18.00'de, yarış ise 5 Mart TSİ 18.00'de başlayacak. Yarışlar S Sport'da yayınlanacak.

4 TAKIM AYNI SÜRÜCÜLERLE DEVAM EDİYOR

Bu sezon Formula 1'de 4 takım aynı sürücülerle devam edecek. Geçtiğimiz sezonun takımlar şampiyonu Red Bull, Max Verstappen ve Sergio Perez ile yola devam ederken, Ferrari, Charles Leclerc ve Carlos Sainz ile, Mercedes, Lewis Hamilton ve George Russell ile, Alfa Romeo da Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu ile 2023'te yer alacak. Diğer 6 takım ise birer pilotlarını değiştirdi. McLaren'de Oscar Piastri, Alpine'de Pierre Gasly, Aston Martin'de Fernando Alonso, Haas'ta Nico Hulkenberg, AlphaTauri'de Nyck de Vries ve Williams'ta da Logan Sargeant takımlarının yeni pilotları oldu.

SEZONUN YENİLERİ

Yeni sezonda 3 pilot ilk kez Formula 1'de ana kadroda yarışacak. Bu sezonun yeni pilotları McLaren'de Oscar Piastri, Williams'ta Logan Sargeant ve AlphaTauri'den de Nyck de Vries oldu. Nyck de Vries kariyerinde daha önce Williams ile Alex Albon'un yerine yarışmıştı.
Geçtiğimiz sezon takımların ana kadrosunda yer alan Daniel Ricciardo, Red Bull'da, Mick Schumacher ise Mercedes'te yedek pilot olarak görev alacak.

2023 FORMULA 1'DE YARIŞACAK TAKIMLAR VE PİLOTLAR ŞÖYLE:

Red Bull
Max Verstappen
Sergio Perez

Ferrari
Charles Leclerc
Carlos Sainz

Mercedes
Lewis Hamilton
George Russell

Alpine
Pierre Gasly
Esteban Ocon

McLaren
Oscar Piastri
Lando Norris

Alfa Romeo
Valtteri Bottas
China Guan Yu Zhou

Aston Martin
Fernando Alonso
Lance Stroll

Haas
Kevin Magnussen
Nico Hulkenberg

AlphaTauri
Yuki Tsunoda
Nyck de Vries

Williams
Logan Sargeant
Alexander Albon

2023 Formula 1 takvimi ise şu şekilde:
5 Mart - Bahreyn Grand Prix
19 Mart - Suudi Arabistan Grand Prix
2 Nisan - Avustralya Grand Prix
30 Nisan - Azerbaycan Grand Prix
7 Mayıs - Miami Grand Prix
21 Mayıs - Emilia Romagna Grand Prix
28 Mayıs - Monako Grand Prix
4 Haziran - İspanya Grand Prix
18 Haziran - Kanada Grand Prix
2 Temmuz - Avusturya Grand Prix
9 Temmuz - Britanya Grand Prix
23 Temmuz - Macaristan Grand Prix
30 Temmuz - Belçika Grand Prix
27 Ağustos - Hollanda Grand Prix
3 Eylül - İtalya Grand Prix
17 Eylül - Singapur Grand Prix
24 Eylül - Japonya Grand Prix
8 Ekim - Katar Grand Prix
22 Ekim - Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix
29 Ekim - Mexico City Grand Prix
5 Kasım - Sao Paulo Grand Prix
18 Kasım - Las Vegas Grand Prix
26 Kasım - Abu Dhabi Grand Prix

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