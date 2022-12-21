Haberler Motor Sporları Verstappen'den sezon değerlendirmesi

Verstappen'den sezon değerlendirmesi

Formula 1'in çifte şampiyonu Max Verstappen, 2022 sezonunun başında yaşadığı şüpheleri açıkladı. Red Bull pilotu, "Sezon öncesi fotoğraf çekiminde araçlar piste çıktığında doğru şeyi mi yaptık? diye kendimize sorduk" dedi.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 11:13
Verstappen'den sezon değerlendirmesi

Max Verstappen, Formula 1'de 2022 sezonunu üst üste ikinci şampiyonluğunu elde ederek tamamlamıştı. Ancak Hollandalı sürücü için mücadele o kadar da parlak başlamamıştı.

Red Bull pilotu sezon başında Bahreyn ve Avustralya'da yakıt pompası arızası nedeniyle yarış dışı kalmıştı. Değerli puanlar kaybeden Verstappen, Leclerc'in 46 puan gerisine düşmesine rağmen unutulmaz bir geri dönüşe imza attı.

Hollandalı sürücü, birçok güçlüğün üstesinden geldiği sezonun başında yaşadığı şüpheleri açıkladı. Verstappen sezon öncesi yeni düzenlemelere ayak uyduramadıklarını düşündüğünü açıkladı.

Çifte şampiyon, sezon öncesi fotoğraf çekiminde araçlar piste çıktığında hepsi bizimkinden farklı görünüyordu, "Acaba farklı birşey mi yaptık?" diye kendimize sorduk.

Verstappen, aşırı kilolu bir araç kullanmalarının da dezavantaj olduğunu ancak sezonun ilerleyen bölümünde iyi bir gelişme kaydettiklerini sözlerine ekledi.

DİĞER
Fenerbahçe-İstanbulspor maçı canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe-İstanbulspor maçı A Spor canlı izle linki BURADA
Kıvanç Tatlıtuğ kural bozdu oğlu Kurt Efe'yi ilk kez paylaştı! Hızını alamayıp hepsini ardı ardına sıraladı! Eşi Başak Dizer...
G.Saray istiyordu Newcastle'a önerildi! "Olumsuz bakılıyor"
G.Saray'a üzücü haber! Yeni takımını duyurdular
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mick Schumacher resmen Mercedes'te!
F1 sprint yarışlarını resmen açıkladı!
KPSS TERCİH KILAVUZU 2022 | KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? - Lisans, ön lisans, ortaöğretim KPSS tercihleri nasıl yapılır?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (21 Aralık Çarşamba)
Yeni MTV oranları - Hangi araç ne kadar ödeyecek 2023?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'da as kadro sahneye çıkıyor! Galatasaray'da as kadro sahneye çıkıyor! 11:17
Verstappen'den sezon değerlendirmesi Verstappen'den sezon değerlendirmesi 11:13
KK Buducnost - Türk Telekom basketbol maçı saat kaçta? KK Buducnost - Türk Telekom basketbol maçı saat kaçta? 11:04
Usta yazardan F.Bahçe yorumu! "Sadece 5 dakika..." Usta yazardan F.Bahçe yorumu! "Sadece 5 dakika..." 11:00
Manchester United - Burnley maçı saat kaçta? Manchester United - Burnley maçı saat kaçta? 10:47
Fenerbahçe Beko Obradovic'li Partizan ile karşılaşacak! Fenerbahçe Beko Obradovic'li Partizan ile karşılaşacak! 10:46
Daha Eski
Bomba transfer iddiası! Marcao ve Beşiktaş... Bomba transfer iddiası! Marcao ve Beşiktaş... 10:39
G.Saray için dev iddia! Dzeko ve Icardi... G.Saray için dev iddia! Dzeko ve Icardi... 10:33
G.Saray istiyordu Newcastle'a önerildi! "Olumsuz bakılıyor" G.Saray istiyordu Newcastle'a önerildi! "Olumsuz bakılıyor" 10:23
Nikola Jokic'ten triple-double Nikola Jokic'ten triple-double 10:03
G.Saray'a üzücü haber! Yeni takımını duyurdular G.Saray'a üzücü haber! Yeni takımını duyurdular 09:59
Galatasaray'ın liderlik planı! Galatasaray'ın liderlik planı! 09:53