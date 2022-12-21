Verstappen'den sezon değerlendirmesi

Max Verstappen, Formula 1'de 2022 sezonunu üst üste ikinci şampiyonluğunu elde ederek tamamlamıştı. Ancak Hollandalı sürücü için mücadele o kadar da parlak başlamamıştı.

Red Bull pilotu sezon başında Bahreyn ve Avustralya'da yakıt pompası arızası nedeniyle yarış dışı kalmıştı. Değerli puanlar kaybeden Verstappen, Leclerc'in 46 puan gerisine düşmesine rağmen unutulmaz bir geri dönüşe imza attı.

Hollandalı sürücü, birçok güçlüğün üstesinden geldiği sezonun başında yaşadığı şüpheleri açıkladı. Verstappen sezon öncesi yeni düzenlemelere ayak uyduramadıklarını düşündüğünü açıkladı.

Çifte şampiyon, sezon öncesi fotoğraf çekiminde araçlar piste çıktığında hepsi bizimkinden farklı görünüyordu, "Acaba farklı birşey mi yaptık?" diye kendimize sorduk.

Verstappen, aşırı kilolu bir araç kullanmalarının da dezavantaj olduğunu ancak sezonun ilerleyen bölümünde iyi bir gelişme kaydettiklerini sözlerine ekledi.