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Toprak Razgatlıoğlu 11. oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 7. ayağının ilk yarışını 11. sırada bitirdi.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 17:51
Toprak Razgatlıoğlu 11. oldu

Başkent Paris yakınlarındaki 4,4 kilometrelik Magny-Cours Pisti'nde düzenlenen yarışların ilki sona erdi.

Mücadeleye 2. cepten başlayan Toprak, startta liderliğe yükseldi. Fakat 3. turda pist dışına çıkan Toprak, 23'üncülüğe kadar gerilediği yarışı 11. sırada tamamladı.

Aruba takımından Alvaro Bautista birinci, BMW'den Scott Redding 2'nci, Motocorsa'dan Axel Bassani ise 3'üncü oldu.

Pilotlar klasmanının 3. basamağındaki Toprak, puanını 265'e çıkardı. Şampiyona lideri Bautista'nın 323, ikinci sıradaki Jonathan Rea'in (Kawasaki takımı) ise 267 puanı bulunuyor.

Fransa etabının ikinci yarışı, yarın TSİ 15.00'te başlayacak.

BAHATTİN SUPERSPORT YARIŞINDA KAZA YAPTI

Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan Can Öncü (Kawasaki Puccetti) ve Bahattin Sofuoğlu (MV Agusta Reparto Corse) da piste çıktı.

Bitime 7 tur kala Jules Cluzel (GMT94 Yamaha), frenleme hatası nedeniyle Bahattin'in motosikletine çarptı. Bahattin'in darbenin etkisiyle yerde kalması üzerine yarış bitirildi.

Lider durumdaki Lorenzo Baldassarri (Evan Bros Yamaha) mücadelenin galibi ilan edildi. Can ise 4. sırayı aldı.

İkinci yarış, yarın TSİ 13.30'da koşulacak.

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