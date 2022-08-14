Formula E'de şampiyon Stoffel Vandoorne

Formula E, tarihinde ilk kez Güney Kore'ye geldi ve 8. Formula E sezonunun son 2 yarışı bu hafta sonu Seul'da gerçekleştirildi.

Hafta sonunun ilk yarışı öncesinde gözler şampiyonluk mücadelesindeydi. Seul yarışları öncesinde şampiyona lideri Stoffel Vandoorne, en yakın rakibi Mitch Evans'ın 36 puan önünde ilk sırada yer alıyordu.

Evans, dün hafta sonunun ilk yarışını kazandı, Vandoorne ise 5. sırada finiş gördü. Böylelikle final yarışı öncesinde ikili arasındaki puan farkı 21'e inmişti.

Evans'ın şampiyon olabilmesi için Pazar günkü yarışı kazanması şarttı ancak Yeni Zelandalı pilot, yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında sadece 13. sırayı alabildi ve yarış için işini zorlaştırmış oldu. Vandoorne ise 4. sırayı alarak yarış öncesinde büyük avantajını daha da büyüttü.

5 kırmızı ışığın yanmasıyla birlikte Formula E'de Gen2'nin son yarışı başladı. Pole adamı da Costa, iyi bir startla liderliği korudu. Onun arkasında ise Edoardo Mortara, Jake Dennis, Stoffel Vandoorne ve Robin Frijns da iyi startlar aldılar ve sıralarını korudular.

Daha arkalarda ise büyük kaos yaşandı. Maximilian Günther, Lucas di Grassi'ye agresif bir atak yaptı ve ikili arasında temas yaşandı. Onların arkasındaki pilotlar bu ikiliye çarpmamak için yavaşlamak zorunda kalınca, birçok pilot arasında temas yaşandı ve ilk tur temaslarının ardından Andre Lotterer, Oliver Rowland ve Dan Ticktum yarışa veda ettiler.

İlk turun ardından da Costa, Mortara, Dennis, Vandoorne, Frijns ilk 5'i vardı. Şampiyonluk şansı bulunan iki isimden biri olan Evans ise bu noktada 12. sıradaydı. İkinci sıradaki Mortara, ilk turdan itibaren lider da Costa'yı baskısı altına aldı ancak pist üstünde geçiş yapmakta zorlandı.

İlk atak modu kullanımlarına gelindiğinde ise hem Mortara hem de Dennis akıllı stratejileri sayesinde da Costa'yı geçtiler ve Mortara, Dennis, da Costa, Vandoorne, Frijns ilk 5'i oluştu.

Şampiyona lideri Vandoorne, bu noktada da Costa'nın üzerinde baskı oluşturmaya başladı ancak halihazırda şampiyona için güvenli bir pozisyonda yer aldığı için geçiş yapma riskini almak istemedi. Vandoorne'un rakibi Evans, bu noktada 9. sıraya kadar yükselmişti ama Yeni Zelandalı pilotun kazanmaya ihtiyacı vardı. Dolayısıyla Vandoorne rahattı.

Sonraki turlarda Mercedes pilotu Nyck de Vries ile Pascal Wehrlein arasında temas yaşandı. Wehrlein, frenlemede Hollandalı pilotun arkasına çarptı ve bu temasın ardından iki pilotun yarışı da sona erdi.

Bu kazadan birkaç tur sonra Lucas di Grassi lastik patlattı ve pite gelip lastiğini değiştirmek zorunda kaldı. Startta Günther ile temas yaşayan di Grassi, yarışı 6. sırada götürüyordu ve Venturi Racing'in şampiyonluk ümitleri için önemliydi. Brezilyalı pilot lastiğini değiştirmesinin ardından piste 14. sırada geri döndü. Bu, Venturi'nin Mercedes'i geçerek şampiyon olma ümitlerini büyük ölçüde sonlandırmış oldu.

Bitime 20 dakika kala ise Nissan pilotu Günther'in aracını kenara çektiğini gördük. Pistte yer alan Nissan aracının temizlenebilmesi için güvenlik aracı piste girdi.

Yaklaşık 8 dakika süren güvenlik aracı periyodunun ardından yarış yeniden başladı ve Mortara yarışı yeniden başlattı. Mortara, Dennis, da Costa, Vandoorne, Frijns ilk 5'i ile yarış devam etti.

Yeşil bayrakların sallanmasıyla birlikte da Costa, ikinci sırayı alabilmek için Dennis'e atak yapmayı denedi fakat ikili arasında temas yaşandı ve da Costa temasla birlikte bariyerlere uçtu. Dennis, kazaya neden olduğundan dolayı 5 saniyelik zaman cezası aldı.

Da Costa ise 14. sıradan yarışa geri döndü. Bu noktadan sonra pilotlar ikinci atak modlarını kullandılar ancak sıralamada bir değişim yaşanmadı ve böylelikle Mortara, sezonun son yarışında zafere ulaşan isim oldu.

İsviçreli pilot, Fas'ta şampiyona liderliğine yükselmişti ve Londra yarışları öncesinde şampiyonluk için ciddi bir adaydı ancak Londra'daki yarışlarda ve Seul'daki ilk yarışta yarış dışı kaldı ya da puan alamadı.

3 yarış üst üste puan alamaması, Mortara'nın bu yıl da şampiyonluk hayallerine veda etmesine neden oldu. Venturi pilotu, geçtiğimiz yıl da şampiyonluk için sonuna kadar mücadele etmişti ancak son yarışlarda mücadeleyi kaybetmişti.

Dennis, çizgiyi ikinci sırada geçse de Da Costa'yla yaşadığı temas yüzünden aldığı 5 saniyelik cezayla birlikte 3. sıraya geriledi. Bu da Vandoorne'un 2. sıraya yükseldiği anlamına geliyordu.

Bu sonuçla da birlikte Belçikalı pilot 2022 FE Dünya Şampiyonu olmuş oldu. Sezon başından bu yana hata sayısını diğer pilotlara kıyasla hep az tutan ve istikrarlı performanslar ortaya koyan Vandoorne, yeri geldiğinde ise vites artırarak önemli sürüşlere imza attı ve şampiyonluğa ulaştı. Böylelikle üst üste 2. kez bir Mercedes pilotu şampiyonluğa ulaşmış oldu. Geçtiğimiz yıl da Vandoorne'un takım arkadaşı de Vries şampiyonluğa ulaşmıştı.

Markalar Şampiyonası'nda da şampiyonluk Mercedes'e gitti. Alman takım, üst üste 2. kez Markalar ve Pilotlar Şampiyonu oldu. Böylelikle son 2 yıldaki 4 şampiyonluk da Mercedes'e gitmiş oldu. Bu, Mercedes'in Formula E'deki son yarışıydı ve Alman üretici bu seriden kazanarak ayrıldı.

5 saniye cezası olan Jake Dennis, çizgiyi Vandoorne'un önünde geçse de cezasıyla birlikte 3.sıraya geriledi ve podyumun son basamağında kendine yer buldu.

Robin Frijns damalı bayrağı dördüncü sırada görürken, çaylak isim Oliver Askew 5. olarak sezonunun en iyi performanslarından birini ortaya koydu.

Jean-Eric Vergne 6. olurken; şampiyonluk mücadelesini son yarışa taşıyan Evans 7. sırada finiş gördü. İlk 3 yarışta puan alamayan Evans, sonraki yarışlarda güçlü performanslar ortaya koyarak geri dönmeye çalışsa da sezonun ilk yarışlarında puan alamaması, ona şampiyonluk mücadelesinde ciddi hasar verdi. Yeni Zelandalı pilot, gelecek sezon da şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacak.

Evans'ın arkasında ise Nick Cassidy, Sebastien Buemi ve da Costa ilk 10'u tamamladılar.

Son yarışın ardından şampiyonaya bakacak olursak; Vandoorne 213 puanla şampiyonluğa ulaştı. Evans ise 180 puanla ikinci oldu. Mortara 169 puanla üçüncü sırayı aldı. Çifte şampiyon Vergne ise 144 puana sahip ve 4. sırada. İlk 5'i 126 puana sahip olan Lucas di Grassi tamamladı.

Markalar Şampiyonası'nda ise Mercedes 319 puanla ilk sırayı aldı, Alman takımı 295 puanla Venturi Racing takip etti. DS Techeetah 266 puanla sezonu 3. sırada noktaladı. Jaguar 231 puanla dördüncü, Envision Racing ise 194 puanla 5. sırayı aldı.

Böylelikle Formula E'de 8. sezonu noktalamış olduk. Bu yarış ayrıca, Formula E'de Gen2 araçlarının da son yarışıydı. Gelecek sezondan itibaren daha güçlü, hızlı ve verimli Gen3 araçlarına geçilecek ve Formula E'nin 3. jenerasyonu başlayacak.

Gelecek sezon Gen3'te görüşmek üzere.