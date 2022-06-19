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MotoGP Almanya Grand Prix'sini Fabio Quartararo kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Almanya Grand Prix'sinde, Monster Energy Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo birinci oldu.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 18:07
MotoGP Almanya Grand Prix'sini Fabio Quartararo kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Almanya Grand Prix'sinde, Monster Energy Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 10. mücadelesi, Almanya'nın Chemnitz kentindeki 3,7 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde 30 tur üzerinden yapıldı.

İlk virajda ele geçirdiği liderliği yarış boyunca bırakmayan Quartararo, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun 3'üncü, kariyerinin 11. galibiyetini elde etti.

Bitiş çizgisini Quartararo'dan 4,9 saniye sonra geçen Johann Zarco (Prima Pramac) 2'nci, liderin 8,3 saniye gerisindeki Jack Miller (Ducati Lenovo) ise 3. sırayı aldı.

Geçen yılın şampiyonu Quartararo, puanını 172'ye yükselterek pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.

Sezonun 11. yarışı Hollanda Grand Prix'si, 26 Haziran Pazar günü koşulacak.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Fabio Quartararo (Fransa): 172 puan

2. Aleix Espargaro (İspanya): 138

3. Johann Zarco (Fransa): 111

4. Enea Bastianini (İtalya): 100

5. Brad Binder (Güney Afrika): 82



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