Haberler Motor Sporları Miami'de zafer Verstappen'in! İşte yaşananlar...

Miami'de zafer Verstappen'in! İşte yaşananlar...

Formula 1'de heyecan Miami GP ile devam etti. Yarışa Ferrari pilotları Leclerc ve Sainz'ın arkasında 3. sırada başlayan Max Verstappen, damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Miami GP'de yaşananları Futbol Plus ekranlarında editörümüz Görkem Ağgündüz değerlendirdi.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 00:55
Miami'de zafer Verstappen'in! İşte yaşananlar...

Formula 1'de heyecan Miami GP ile devam etti. Yarışa Ferrari pilotları Leclerc ve Sainz'ın arkasında 3. sırada başlayan Max Verstappen, damalı bayrağı ilk gören isim oldu.

Miami GP'de yaşananları Futbol Plus ekranlarında editörümüz Görkem Ağgündüz değerlendirdi.

Sezonun 5. mücadelesi, ABD'nin Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte, 57 tur üzerinden yapıldı.

Yarışı, Michael Douglas, Matt Damon, Michael Jordan, Serena Williams, Tom Brady, David Beckham, Dwyane Wade, will.i.am. Pharrell Williams, DJ Khaled'in de aralarında bulunduğu sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim izledi.

Pole pozisyonundaki Ferrari sürücüsü Charles Leclerc startta liderliğini korurken, Red Bull'dan Max Verstappen 2'nciliğe yükseldi. Son şampiyon Verstappen, 9. turda yaptığı atakla da liderliği Leclerc'ten aldı.

McLaren'den Lando Norris ile AlphaTauri'den Pierre Gasly arasındaki temas sonrası 42. turda güvenlik aracı piste girdi. Kaza yapan Norris yarış dışı kaldı.

4. sıradaki Sergio Perez (Red Bull), ilk 3'teki Verstappen, Leclerc ve Carlos Sainz'dan (Ferrari) farklı olarak lastik değiştirmeyi tercih etti.

Güvenlik aracı periyodunun 46. turda sona ermesinin ardından Leclerc, Verstappen'i geçme girişimlerinde başarılı olamadı.

Son 3 turda iyice rahatlayan Verstappen, en hızlı tur zamanını da elde ederek damalı bayrağı ilk sırada gördü. 24 yaşındaki sürücü, sezonun 3'üncü, kariyerinin 23. birinciliğine ulaştı.

Leclerc, Verstappen'in 3.7 saniye gerisinde 2'nci, Perez'i arkasında tutmayı başaran Sainz ise liderin 8.2 saniye uzağında 3. oldu.

Puanını 85'e çıkaran Verstappen, pilotlar klasmanı lideri Leclerc ile arasındaki farkı 19 puana indirdi.

Sezonun 6. yarışı İspanya Grand Prix'si 22 Mayıs'ta yapılacak.

Miami Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

PİLOTLAR

1. Charles Leclerc (Monako): 104 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 85

3. Sergio Perez (Meksika): 66

4. George Russell (Büyük Britanya): 59

5. Carlos Sainz (İspanya): 53

TAKIMLAR

1. Ferrari: 157

2. Red Bull: 151

3. Mercedes: 95

4. McLaren: 46

5. Alfa Romeo: 31

DİĞER
Burak Özçivit güzel eşi Fahriye Evcen'in 'Anneler Günü'nü çok özel fotoğraf ile kutladı! Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile deniz keyfi!
176 bin kişinin katıldığı Trabzonspor'un Yenikapı'da düzenlenen şampiyonluk kutlamasında görsel şölen
Aslan'a transfer kaynağı! Premier Lig ekibi...
Beşiktaş'ın ikinci penaltısı doğru mu? Toroğlu yorumladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Miami'de pole pozisyonunun sahibi belli oldu!
F1'de sıradaki durak Miami!
BAKIRKÖY - KİRAZLI METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?
MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?
OGM Annemin Ağacı kampanyası başvurusu nasıl yapılır?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'dan görkemli şampiyonluk paylaşımı! Fırtına'dan görkemli şampiyonluk paylaşımı! 01:25
Miami'de zafer Verstappen'in! İşte yaşananlar... Miami'de zafer Verstappen'in! İşte yaşananlar... 00:53
Madrid derbisinde kazanan Atletico! Madrid derbisinde kazanan Atletico! 00:28
PSG üstünlüğünü koruyamadı! PSG üstünlüğünü koruyamadı! 23:56
Milan'dan şampiyonluk adımı! Milan'dan şampiyonluk adımı! 23:54
F.Bahçe'den Jesus çıkarması! Portekiz'de görüşecekler F.Bahçe'den Jesus çıkarması! Portekiz'de görüşecekler 23:11
Daha Eski
Beşiktaş'ın ikinci penaltısı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Beşiktaş'ın ikinci penaltısı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 22:53
Toroğlu'dan dikkat çeken tespit! "Jesus Kartal'ı yıpratıyor" Toroğlu'dan dikkat çeken tespit! "Jesus Kartal'ı yıpratıyor" 22:19
Ağaoğlu Yenikapı'da üçlü çektirdi! İşte yeni slogan Ağaoğlu Yenikapı'da üçlü çektirdi! İşte yeni slogan 22:13
Toroğlu'dan Ismael yorumu! "Gelecek sezon..." Toroğlu'dan Ismael yorumu! "Gelecek sezon..." 21:49
İşte derbinin özeti! İzlemek için tıklayın... İşte derbinin özeti! İzlemek için tıklayın... 21:43
Filip Novak: 2 penaltı için mutsuzum! Filip Novak: 2 penaltı için mutsuzum! 21:39