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Formula 1'de sıradaki durak Miami!

Son dakika spor haberleri... Formula 1'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Sezonun 5. ayağı, Miami Grand Prix'sinde gerçekleştirilecek. Şu ana kadar Ferrari takımından Charles Leclerc ve Red Bull'dan Max Verstappen ikişer kez podyumun zirvesine çıktı. İşte Miami GP'si öncesi merak edilenler...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 14:23
Formula 1'de sıradaki durak Miami!

ABD'nin Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 57 tur üzerinden yapılacak etapta sıralama turları yarın TSİ 23.00, yarış ise 8 Mayıs Pazar günü TSİ 22.30'da başlayacak. Şu ana kadar Ferrari takımından Charles Leclerc ve Red Bull'dan Max Verstappen ikişer kez podyumun zirvesine çıktı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Charles Leclerc (Monako): 86 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 59

3. Sergio Perez (Meksika): 54

4. George Russell (Büyük Britanya): 49

5. Carlos Sainz (İspanya): 38

Takımlar

1. Ferrari: 124

2. Red Bull: 113

3. Mercedes: 77

4. McLaren: 46

5. Alfa Romeo: 25

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