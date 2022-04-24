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Toprak Razgatlıoğlu Hollanda'daki Superpole yarışını 2. sırada tamamladı!

Son dakika spor haberleri... Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda ayağındaki Superpole yarışında 3. olmuştu. Milli sporcu, İspanyol Alvaro Bautista'nın ceza alması nedeniyle ikinciliğe yükseldi.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 13:57 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 14:03
Toprak Razgatlıoğlu Hollanda'daki Superpole yarışını 2. sırada tamamladı!

Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda ayağındaki Superpole yarışında İspanyol Alvaro Bautista'nın ceza alması nedeniyle ikinciliğe yükseldi.

Assen Pisti'nin ev sahipliği yaptığı sezonun 2. ayağında, ikinci gün yarışı öncesinde yapılan Superpole yarışında Bautista, pist limitlerini ihlal ettiği için bir sıra ceza aldı.

Böylece Toprak Razgatlıoğlu 2. sıraya yükselirken, Bautista 3. sıraya geriledi.

Bu sonuçla 9 puan alan Toprak, genel klasmandaki puanını 64'e çıkardı.

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