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Son dakika spor haberleri: Carlos Sainz Ferrari ile 2024'e kadar sözleşme imzaladı

Son dakika spor haberleri... Formula 1 takımlarından Ferrari, Carlos Sainz ile 2024'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Ferrari'de geçen yıl ilk sezonunu geçiren İspanyol pilot, ikisi dışında tüm yarışlardan puan toplarken, dört kez de podyuma çıkma başarısını göstermişti.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 12:09
Son dakika spor haberleri: Carlos Sainz Ferrari ile 2024'e kadar sözleşme imzaladı

Formula 1 takımlarından Ferrari, İspanyol pilotu Carlos Sainz ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Sözleşmesini yenilediği için çok mutlu olduğunu belirten 27 yaşındaki pilot, "Formula 1'de yarışmak için Ferrari'den daha iyi bir takım olmadığını her zaman söyledim. Yarış tulumunu giymek ve bu takımı temsil etmek benzersiz bir duygu." ifadelerini kullandı.

Ferrari'de geçen yıl ilk sezonunu geçiren Sainz, ikisi dışında tüm yarışlardan puan toplarken, dört kez de podyuma çıkma başarısını gösterdi.


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