Son dakika spor haberleri: Mick Schumacher'den sevindiren haber! Hastaneden taburcu oldu

2022 Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesi yapılan sıralama turlarında ciddi bir kaza geçiren Alman pilot Mick Schumacher'den sevindiren haber geldi. Haas'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mick, hastaneden ayrıldı ve dinlenmek için oteline döndü" ifadelerine yer verildi.

HAAS'TAN SADECE MAGNUSSEN YARIŞACAK

Hastanedeki kontrollerde Schumacher'in vücudunda herhangi bir kırık ya da yara tespit edilmediği ifade edilirken Alman pilotun bugünkü yarışta yer alamayacağı belirtildi. Schumacher'in yarışamaması nedeniyle bugün Haas'tan sadece Kevin Magnussen pistte yer alacak.

POLE POZİSYONU SERGIO PEREZ'İN

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sine, Red Bull takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez ilk sıradan başlayacak. Perez, Cidde kentinde yer alan 6.1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 28.200 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. 50 turluk yarış, bugün saat TSİ 20.00'de başlayacak.