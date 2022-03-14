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Lewis Hamilton'dan kariyer açıklaması

Formula 1'in efsane pilotu Lewis Hamilton kariyeri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mevcut sözleşmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan efsane pilot Hamilton, "Mevcut sözleşmem, Mercedes'le son anlaşmam olabilir” dedi.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 13:31
Lewis Hamilton'dan kariyer açıklaması

Formula 1'in efsane pilotlarından Lewis Hamilton, 40 yaşına kadar yarışmak istemediğini ve mevcut sözleşmesinin Mercedes ile son anlaşması olabileceğini söyledi.

7 kez dünya şampiyonluğu yaşayan Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, kariyer planlamasına yönelik açıklamalarda bulundu. Hamilton, "37 yaşındayım ve hala biraz yolum var ancak 40'lı yaşlarda F1'de olmayı planlamıyorum. Mevcut sözleşmem, Mercedes'le son anlaşmam olabilir" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Abu Dhabi'de gerçekleşen son yarışta 8. dünya şampiyonluğunu elinden kaçırarak Red Bull pilotu Max Verstappen'e kaptıran İngiliz pilotun Mercedes ile olan sözleşmesi ise 2023 yılında sona erecek.

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