Haberler Motor Sporları Ferrari savaştan etkilenen Ukraynalılara 1 milyon euro'luk yardım yaptı

Ferrari savaştan etkilenen Ukraynalılara 1 milyon euro'luk yardım yaptı

Son dakika spor haberi: Ferrari, Rusya'nın askeri müdahalesinden etkilenen Ukraynalılara destek vermek için 1 milyon euro bağışladı. Ferrari Üst Yöneticisi Benedetto Vigna, Ukrayna'da krizden etkilenen herkesin yanında durduklarını belirterek, "Barışçıl bir çözüm ve diyalog umarken, mağdur olanların acılarına kayıtsız kalamayız." ifadesini kullandı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 20:46
Ferrari savaştan etkilenen Ukraynalılara 1 milyon euro'luk yardım yaptı

Ferrari'den yapılan açıklamada, yardım fonunun Kızılhaç ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğiyle (UNHCR) iş birliği içinde insani projelerin yanı sıra İtalya'ya kabul edilecek mültecilere yönlendirileceği kaydedildi.

Açıklamada, Ferrari'nin Rusya pazarı için araç üretimini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığı aktarıldı.

Ferrari Üst Yöneticisi Benedetto Vigna, Ukrayna'da krizden etkilenen herkesin yanında durduklarını belirterek, "Barışçıl bir çözüm ve diyalog umarken, mağdur olanların acılarına kayıtsız kalamayız." ifadesini kullandı.

DİĞER
44 yaşındaki Demet Şener şpagat açtı:sosyal medya coştu! Demet Şener'in spor paylaşımı övgüleri topladı!
Beşiktaş kötü haberi verdi! Atiba Hutchinson ve Welinton Souza Galatasaray derbisinde yoklar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor