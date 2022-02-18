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Mercedes yeni Formula 1 aracını tanıttı!

Formula 1 haberleri: Formula 1'de geçen sezonun markalar klasmanı şampiyonu Mercedes-AMG yeni sezon öncesi araçlarını tanıttı. Son 2 sezondur siyah renkli araçlarla yarışan marka bu sezon gümüşe dönüş yaptı. Mercedes yeni aracını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tanıttı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 14:43
Mercedes yeni Formula 1 aracını tanıttı!

Valtteri Bottas'ın ayrılmasının ardından 2022 sezonuna Lewis Hamilton ve George Russell ile başlayan Mercedes, yeni sezonda kullanacağı aracını resmi Twitter adresinden yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Mercedes yeni Formula 1 aracını tanıttı!

"Gümüş oklar" lakaplı takım, 2 yıldır siyah renk ağırlıklı araçlar kullanmasına karşın bu sezon klasikleşmiş gümüş rengine dönmeyi tercih etti.

Mercedes yeni Formula 1 aracını tanıttı!

Formula 1'de yeni sezon 18-20 Mart hafta sonunda Bahreyn GP'si ile başlayacak.

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