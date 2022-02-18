Mercedes yeni Formula 1 aracını tanıttı!

Valtteri Bottas'ın ayrılmasının ardından 2022 sezonuna Lewis Hamilton ve George Russell ile başlayan Mercedes, yeni sezonda kullanacağı aracını resmi Twitter adresinden yaptığı paylaşım ile duyurdu.
Valtteri Bottas'ın ayrılmasının ardından 2022 sezonuna Lewis Hamilton ve George Russell ile başlayan Mercedes, yeni sezonda kullanacağı aracını resmi Twitter adresinden yaptığı paylaşım ile duyurdu.
"Gümüş oklar" lakaplı takım, 2 yıldır siyah renk ağırlıklı araçlar kullanmasına karşın bu sezon klasikleşmiş gümüş rengine dönmeyi tercih etti.
Formula 1'de yeni sezon 18-20 Mart hafta sonunda Bahreyn GP'si ile başlayacak.