Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda kural değişikliğine gidildi

20 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak olan 2022 Formula 1 sezonunda, sekiz ayda toplam 23 yarış yapılacak ve sezon, 20 Kasım'da Abu Dhabi'de sona erecek. Yeni sezonda Formula 1, 2022 sezonunda toplam üç sprint yarışı düzenlemeyi resmen onayladı. Artık ilk sekize girenler puan alacak.

Formula 1'den yapılan açıklamada, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) yöneticileri ve F1 takımlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda oy birliğiyle alınan kararla, sprint yarışları uygulamasına geçen sezon olduğu gibi bu sezon da 3 yarışta yer verileceği belirtildi.

Bu sezonki sprint yarışları;

İtalya (Emilia Romagna Pisti)

Avusturya Grand Prix

Brezilya Grand Prix'lerinde yapılacak ve geçen sezonkinden biraz daha farklı kurallarla uygulanacak.

İLK 8 PİLOTA PUAN VERİLECEK

Ajansspor'un derlediği habere göre; bu sezonki yarışlarda, ilk 8'e giren sürücülere puan verilecek. Birincinin 8 puanla ödüllendirileceği yarışları 8'inci sırada tamamlayan pilot ise kademeli düşüşün ardından 1 puan alacak. Geçen sezonki yarışları ilk 3'te tamamlayanlar, sırasıyla 3, 2 ve 1 puanla ödüllendiriliyordu.

KAZANILAN PUANLAR, SIRALARIN BELİRLENMESİNDE ETKİLİ OLACAK

Toplantıda, bir kural değişikliğine daha gidildi. Sprint yarışının olduğu Grand Prix'lerde, sıralama turunda en hızlı zamana imza atan pilot, yarışa pole pozisyonundan başlayacak. Sprint yarışında kazanılan puanlar ise yarış başlangıcında liderlik dışındaki diğer sıraların belirlenmesinde etkili olacak. Geçen sezon, sprint yarışını kazanan pilotlar, yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazanıyordu.

FORMULA 1'İN YENİ "EYLEM PLANI" ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK

Öte yandan, geçen sezon pilotlar klasmanında şampiyonun belirlendiği olaylı Abu Dabi Grand Prix'siyle ilgili de gelişmeler yaşandı. Yarış hakkında önceden soruşturma açan FIA, toplantının ardından aldığı kararla, konu hakkında yeni yapısal değişikliklerin olacağı "eylem planı"nı önümüzdeki günlerde açıklayacağını duyurdu.