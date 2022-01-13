Peterhansel ilk sırada

Dakar Rallisi'nde 11. gün sona erdi. Suudi Arabistan'daki dünyanın en zorlu yarışının 759 kilometrelik Wadi Ad Dawasir-Bisha arasındaki etabın otomobil kategorisini Stephane Peterhansel kazandı. Red Bull sporcusu böylece toplamda 49. birinciliğini elde etti.
Dakar Rallisi'nde 11. gün sona erdi. Suudi Arabistan'daki dünyanın en zorlu yarışının 759 kilometrelik Wadi Ad Dawasir-Bisha arasındaki etabın otomobil kategorisini Stephane Peterhansel kazandı. Red Bull sporcusu böylece toplamda 49. birinciliğini elde etti.