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Peterhansel ilk sırada

Dakar Rallisi'nde 11. gün sona erdi. Suudi Arabistan'daki dünyanın en zorlu yarışının 759 kilometrelik Wadi Ad Dawasir-Bisha arasındaki etabın otomobil kategorisini Stephane Peterhansel kazandı. Red Bull sporcusu böylece toplamda 49. birinciliğini elde etti.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Peterhansel ilk sırada
Dakar Rallisi'nde 11. gün sona erdi. Suudi Arabistan'daki dünyanın en zorlu yarışının 759 kilometrelik Wadi Ad Dawasir-Bisha arasındaki etabın otomobil kategorisini Stephane Peterhansel kazandı. Red Bull sporcusu böylece toplamda 49. birinciliğini elde etti.
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