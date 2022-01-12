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Villiers şov

Dakar Rallisi'nde 10'uncu gün sona erdi. S.Arabistan'daki 491 kilometrelik Wadi Ad Dawasir etabında otomobil kategorisinde Red Bull'dan Villiers toplamda 18. etap galibiyetini alırken, genel klasmanda Red Bull'dan birinci Al-Attiyah ile ikinci Loeb'un rekabeti sürüyor.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Villiers şov
Dakar Rallisi'nde 10'uncu gün sona erdi. S.Arabistan'daki 491 kilometrelik Wadi Ad Dawasir etabında otomobil kategorisinde Red Bull'dan Villiers toplamda 18. etap galibiyetini alırken, genel klasmanda Red Bull'dan birinci Al-Attiyah ile ikinci Loeb'un rekabeti sürüyor.
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