Formula 1'de Verstappen'in şampiyonluk ödül törenine katılmayan Mercedes'ten Lewis Hamilton'a ceza yolda. FIA'nın yeni başkanı Ben Sulayem, "Bir ihlal varsa, bunda af yoktur" dedi. Mercedes cephesi Hamilton'un seneye yarışmasının belli olmadığını da açıkladı.
Formula 1'de Verstappen'in şampiyonluk ödül törenine katılmayan Mercedes'ten Lewis Hamilton'a ceza yolda. FIA'nın yeni başkanı Ben Sulayem, "Bir ihlal varsa, bunda af yoktur" dedi. Mercedes cephesi Hamilton'un seneye yarışmasının belli olmadığını da açıkladı.