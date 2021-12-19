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Hamilton’a ceza

Formula 1'de Verstappen'in şampiyonluk ödül törenine katılmayan Mercedes'ten Lewis Hamilton'a ceza yolda. FIA'nın yeni başkanı Ben Sulayem, "Bir ihlal varsa, bunda af yoktur" dedi. Mercedes cephesi Hamilton'un seneye yarışmasının belli olmadığını da açıkladı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 06:50
Hamilton’a ceza
Formula 1'de Verstappen'in şampiyonluk ödül törenine katılmayan Mercedes'ten Lewis Hamilton'a ceza yolda. FIA'nın yeni başkanı Ben Sulayem, "Bir ihlal varsa, bunda af yoktur" dedi. Mercedes cephesi Hamilton'un seneye yarışmasının belli olmadığını da açıkladı.
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