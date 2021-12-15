Hamilton’a sansür

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluğu son etap yarışının ardından kaybeden Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton'ın, yarışta manipülasyon yapıldığını söylediği iddia edildi. Verstappen'in geçişi sonrası, "Bu yarış manipüle edildi dostum" ifadelerini kullandığı belirtildi. Bu konuşmanın canlı yayın yapan F1 radyosu tarafından yayınlanmadığı, sadece Hamilton'un kanalında duyulduğu iddia edildi.



FIRSATI KULLANDI

Yarışın son turlarında yaşanan kaza nedeniyle güvenlik aracı piste girmiş ve lider Hamilton ile ikinci Verstappen arasındaki zaman farkı kapanmıştı. Tüm araçlar yerine yalnızca Hamilton ile Verstappen arasındaki otomobillerin sırasını geri almasına izin verilmişti. Bu fırsatı iyi değerlendiren Verstappen, lastik avantajıyla Hamilton'ı son turda geçerek kariyerinin ilk F1 şampiyonluğuna ulaşmıştı.