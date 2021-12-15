Haberler Motor Sporları Hamilton’a sansür

Hamilton’a sansür

Büyük Britanyalı pilot, Verstappen’in kendisini geçmesi sonrası, “Bu yarış manipüle edildi dostum” dedi. F1 radyosu bu konuşmayı sansürlerken; Hamilton’un kanalı kayıt altına aldı

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Hamilton’a sansür

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluğu son etap yarışının ardından kaybeden Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton'ın, yarışta manipülasyon yapıldığını söylediği iddia edildi. Verstappen'in geçişi sonrası, "Bu yarış manipüle edildi dostum" ifadelerini kullandığı belirtildi. Bu konuşmanın canlı yayın yapan F1 radyosu tarafından yayınlanmadığı, sadece Hamilton'un kanalında duyulduğu iddia edildi.

FIRSATI KULLANDI
Yarışın son turlarında yaşanan kaza nedeniyle güvenlik aracı piste girmiş ve lider Hamilton ile ikinci Verstappen arasındaki zaman farkı kapanmıştı. Tüm araçlar yerine yalnızca Hamilton ile Verstappen arasındaki otomobillerin sırasını geri almasına izin verilmişti. Bu fırsatı iyi değerlendiren Verstappen, lastik avantajıyla Hamilton'ı son turda geçerek kariyerinin ilk F1 şampiyonluğuna ulaşmıştı.

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira ayrılığı yaklaşıyor! İstifa sorusuna yanıt vermemişti, yeni takımını açıkladılar...
Ehliyetine el konulan Defne Samyeli hastaneye koştu! Mahkemeden flaş karar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor