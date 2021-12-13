Şampiyon Verstappen!

Formula 1'de günlerdir beklenen Abu Dabi Grand Prix'si gerçekleşti. Şampiyonluk mücadelesini son yarışa kadar taşıyan Max Verstappen ve Lewis Hamilton, bu sezon kozlarını son kez paylaştı. Nefes kesen mücadelede rakibini son turda geçen Max Verstappen ilk şampiyonluğuna ulaştı. Yarışta son 5 tura girilirken güvenlik aracı piste girdi. Max Verstappen pite girdi ve yumuşak lastiği taktı.

MAX: ÇILGINCAYDI

Şampiyonluk sonrası konuşan Red Bull sürücüsü Max Verstappen şu ifadeleri kullandı: "Tüm yarış mücadele ettim ve son turda kazandım. Çılgıncaydı. Sergio'ya çok teşekkür ederim... Checo Perez'e teşekkür ederim.

4 YILLIK SERİSİ SONA ERDİ

Yarışı ikinci bitiren Lewis Hamilton ise "Max'ı tebrik ediyorum. Takımım çok iyi iş çıkardı bu sezon. En zor sezonlardan birisiydi. Bu yolculuğun parçası olmak iyiydi. Her şeyimizi ortaya koyduk. Hiç pes etmedik" dedi. 35 tur aynı lastikle yarışan Hamilton, son turda güvenlik aracı pistten çekilince konumunu koruyamadı. Öte yandan son 4 sezonda şampiyonluğa ulaşan Hamilton'ın serisi de bitmiş oldu.