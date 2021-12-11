Nefesler tutuldu

Formula 1'de nefes kesen şampiyonluk yarışında düğüm Abu Dabi'de çözülüyor. Max Verstappen ve Lewis Hamilton'un 369.5'ar puanla zirvede yer aldığı organizasyonda, sıralama turları bugün 16.00'da yapılacak. Yarın ise aynı saatte sezonun son yarışı başlayacak ve şampiyon belli olacak. Kariyerinde 7 kez mutlu sona ulaşan Hamilton, 8. şampiyonlukla F1'de rekor kırmak isterken; Verstappen ise ilk kez bu zaferi yaşamak için sahne alacak. Abu Dabi'deki pistte, Hamilton 5, Verstappen ise 1 kez podyumun zirvesine çıktı.