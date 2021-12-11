Haberler Motor Sporları Nefesler tutuldu

Nefesler tutuldu

Verstappen ve Hamilton’un kapıştığı F1’de, şampiyon yarın saat 16.00’da belli olacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
Nefesler tutuldu

Formula 1'de nefes kesen şampiyonluk yarışında düğüm Abu Dabi'de çözülüyor. Max Verstappen ve Lewis Hamilton'un 369.5'ar puanla zirvede yer aldığı organizasyonda, sıralama turları bugün 16.00'da yapılacak. Yarın ise aynı saatte sezonun son yarışı başlayacak ve şampiyon belli olacak. Kariyerinde 7 kez mutlu sona ulaşan Hamilton, 8. şampiyonlukla F1'de rekor kırmak isterken; Verstappen ise ilk kez bu zaferi yaşamak için sahne alacak. Abu Dabi'deki pistte, Hamilton 5, Verstappen ise 1 kez podyumun zirvesine çıktı.

DİĞER
Çiçeği burnunda anne Bengü'den gelen eleştirilere sert tepki: Anneliğime dokunmayın!
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin 'sapık' davasında kurye de davacı oldu: Sapık değil mağdurum!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor