Formula 1'de şampiyonluk yarışı kızıştı! Hamilton ve Verstappen...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın sondan ikinci yarışı olan Suudi Arabistan GP'de olaylar eksik olmadı.

Şampiyonluğun iki adayı Lewis Hamilton'ın ilk sıradan, Max Verstappen'in ise üçüncü sıradan start aldığı yarış sakin başladı ancak Mick Schumacher'in kazasıyla durdu. Güvenlik aracının çıkmasıyla Max Verstappen pite girdi. Mercedes sürücüleri ise devam etmeyi tercih etti. Ardından çıkan kırmızı bayrakla birlikte Verstappen ilk sırada kaldı.

Yeniden başlayan yarışta Max Verstappen ilk sırayı korurken, Esteban Ocon ise ikinci sırada yer aldı. Lewis Hamilton start sonrası tekrar ilk sırayı alırken, Max Verstappen ikinci virajda tekrar liderliği aldı. Ocon ikinci sırada kaldı. 3 pilotun karıştığı kaza sonrası yarış tekrar durud.

Mercedes'in yaptığı itirazlar sonrası, Verstappen'in Hamilton'ı pist dışından geçtiği tespit edildi ve yeniden başlayan yarışta Ocon ilk sırada, Hamilton ikinci sırada, Verstappen üçüncü sırada başladı.

HAMILTON, MAX'I GEÇERKEN KAZA YAPTI

Start sonrası Verstappen ilk sırayı aldı. Hamilton ise ikinci sıraya yükseldi.

Turlar boyunca devam eden takibin ardından Lewis Hamilton, Max Verstappen'i yakalayarak geçti ancak virajda iki sürücü pist dışına taştı. Max Verstappen'in Lewis Hamilton'ı yeniden pist dışından geçtiği tespit edildi. Verstappen'e takım radyosundan yerini vermesi gerektiği iletildi. Verstappen yerini verirken Lewis Hamilton arkadan vurdu ve ön kanadının bir parçasını kırdı.

HAMILTON KIRIK ÖN KANATLA YARIŞI BİTİRDİ

Verstappen'e pist dışından geçtiği için 5 saniye ceza verildi. Lewis Hamilton ön kanadı kırık şekilde yarışı en hızlı turu atarak ilk sırada bitirdi. Verstappen ise yarışı ikinci sırada noktaladı.

ABU DHABI'YE EŞİT GİDİYORLAR

Abu Dhabi'deki son yarışa Lewis Hamilton ve Max Verstappen 369.5 puanla eşit girdi.

MAX VERSTAPPEN: NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM

Max Verstappen yuhalamalar arasında konuştu.

İşte Max Verstappen'in sözleri:

"Çok olaylı bir yarıştı. Çok fazla şey oldu. Durum böyle. Pistte elimden gelen her şeyi ortaya koydum. Lastiklerin sonuna kadar gideceğini düşünmüyordum. Başlangıç iyiydi. Yine de ikinci sırada bitirdik.

Lewis Hamilton geçsin diye yavaşladım. Sonra temas yaşadık. Ne olduğunu anlayamadım orada."

LEWIS HAMILTON: NİYE O KADAR SERT FREN YAPTI!

Yarış sonrası araçtan çıktıktan sonra gözyaşlarına boğulan Lewis Hamilton, ardından flaş röportajda konuştu.

İşte Lewis Hamilton'ın sözleri:

"Uzun zamandır yarışıyorum. İnanılmaz derecede zordu. Mantıklı ve sert yarışmaya çalıştım. Yarışımı temiz tutmaya çalıştım. Gerçekten zordu. Takım olarak özellikle sezonun ikinci yarısında iyi iş ortaya koyduk. Ben gururluyum.

Önümde niye o kadar sert fren yaptığını anlamadım ve çarptım. Ne olduğunu tam olarak anlayamadım.

Çok hızlıydı Red Bull. Burada geçiş yapmak çok zordu. İnanılmaz iyi iş çıkardık. Valtteri de harika yarıştı. Takım adına kritik puanlar kazandık.

Şaşırtıcı bir yarış oldu. Çok iyi ağırladılar bizi burada. İnsanlar sevgi doluydu. Sürüş açısından mükemmel bir pist. Artık sıradaki yarışa gidiyoruz."